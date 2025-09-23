Program Dobry Start oferuje jednorazowe wsparcie finansowe na początku roku szkolnego. To 300 zł jednorazowego wsparcia na dziecko, przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkołach (podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych).

Na dzieci uczące się w szkole: do ukończenia 20. roku życia.

Na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole: do ukończenia 24. roku życia.

Program jest uniwersalny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) oraz studentów.

Jak złożyć wniosek o 300 plus? Tylko online

Procedura składania wniosków jest w pełni cyfrowa. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko drogą elektroniczną. Kanały składania wniosków:

Reklama

Aplikacja mZUS.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Bankowość elektroniczna.

Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Kto może złożyć wniosek? Matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka). Dla dzieci w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada.

Termin wypłaty:

Wnioski złożone w lipcu lub sierpniu: wypłata nie później niż do 30 września.

Wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie: wypłata w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia.

Wypłata bezgotówkowa: Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na wskazane konto bankowe.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Od 1 lipca do 18 września ZUS wypłacił już 3 miliony 968 tysięcy świadczeń na łączną kwotę 1 miliarda 190 milionów złotych. ZUS przypomina, że 30 listopada to ostateczny termin na złożenie wniosku. Po tym dniu nie będzie już możliwości ubiegania się o wsparcie na wyprawkę szkolną w tej edycji programu.