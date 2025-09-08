Opłaty abonamentowe mają za zadanie finansować misję publiczną państwowych nadawców. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, w 2026 roku Polacy zapłacą więcej za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych.
- Opłata za sam radioodbiornik wyniesie 9,50 zł miesięcznie.
- Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wyniesie 30,50 zł miesięcznie.
Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki, jeśli opłaty wniesie się z góry za dłuższy okres. Roczny abonament za radioodbiornik kosztować będzie 102,60 zł, a za odbiornik telewizyjny – 329,40 zł.
Rejestracja odbiornika i terminy płatności
Nowe opłaty będą pobierane od wszystkich, którzy posiadają zarejestrowane odbiorniki. Rejestracja musi odbyć się w placówce Poczty Polskiej lub na jej stronie internetowej w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie urządzenia. Obowiązek płatności powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po rejestracji. Opłatę trzeba uiścić z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Abonament RTV. Kto płaci, a kto jest zwolniony?
Zgodnie z przepisami, z opłat abonamentowych zwolnione są określone grupy osób, które muszą udokumentować swoje prawo do ulgi w placówce Poczty Polskiej. Prawo do zwolnienia mają:
- Osoby, które ukończyły 75. rok życia.
- Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
- Weterani, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
- Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której miesięczna kwota nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Nowa opłata audiowizualna dla wszystkich Polaków. Zmiany na horyzoncie
Rząd planuje zlikwidować dotychczasowy abonament RTV i zastąpić go nową, obowiązkową opłatą audiowizualną na media publiczne. Ta składka ma być pobierana wraz z podatkiem dochodowym, a jej pobieraniem zajmą się Urzędy Skarbowe. Wstępnie przewidywana wysokość opłaty to 8-9 zł miesięcznie. Nowa opłata ma być waloryzowana co roku.
