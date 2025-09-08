Opłaty abonamentowe mają za zadanie finansować misję publiczną państwowych nadawców. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, w 2026 roku Polacy zapłacą więcej za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Opłata za sam radioodbiornik wyniesie 9,50 zł miesięcznie.

Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wyniesie 30,50 zł miesięcznie.

Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki, jeśli opłaty wniesie się z góry za dłuższy okres. Roczny abonament za radioodbiornik kosztować będzie 102,60 zł, a za odbiornik telewizyjny – 329,40 zł.

Rejestracja odbiornika i terminy płatności

Nowe opłaty będą pobierane od wszystkich, którzy posiadają zarejestrowane odbiorniki. Rejestracja musi odbyć się w placówce Poczty Polskiej lub na jej stronie internetowej w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie urządzenia. Obowiązek płatności powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po rejestracji. Opłatę trzeba uiścić z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Abonament RTV. Kto płaci, a kto jest zwolniony?

Zgodnie z przepisami, z opłat abonamentowych zwolnione są określone grupy osób, które muszą udokumentować swoje prawo do ulgi w placówce Poczty Polskiej. Prawo do zwolnienia mają:

Osoby, które ukończyły 75. rok życia.

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.

Weterani , którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której miesięczna kwota nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Nowa opłata audiowizualna dla wszystkich Polaków. Zmiany na horyzoncie

Rząd planuje zlikwidować dotychczasowy abonament RTV i zastąpić go nową, obowiązkową opłatą audiowizualną na media publiczne. Ta składka ma być pobierana wraz z podatkiem dochodowym, a jej pobieraniem zajmą się Urzędy Skarbowe. Wstępnie przewidywana wysokość opłaty to 8-9 zł miesięcznie. Nowa opłata ma być waloryzowana co roku.