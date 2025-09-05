Polacy gromadzą gotówkę w domach

Gotówka coraz częściej jest postrzegana przez Polaków jako niezawodny środek płatniczy w sytuacjach kryzysowych - przekazuje "Puls Biznesu". Jak dodaje dziennik, wartość gotówki znajdującej się w obrocie sięgnęła na koniec sierpnia 443 mld zł i od początku roku wzrosła o 7,4 proc.

Narodowy Bank Polski (NBP) szacuje, że wartość obrotu pieniędzmi w postaci fizycznej w całym 2025 r. będzie o ok. 10 proc. większa niż w poprzednim - czytamy.

Co wpłynęło na popularność gotówki?

Jak wskazano, na wzrost popularności banknotów w ostatnich latach wpłynęła pandemia i wojna w Ukrainie. Banki centralne niektórych krajów wydały nawet rekomendacje dotyczące utrzymywania gotówki w gospodarstwach domowych - część wyraźnie określiła niezbędne kwoty - wytłumaczono.

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, powiedział dziennikowi, że w 2024 r. wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 9,5 proc. do 413 mld zł, a przez osiem miesięcy bieżącego roku wartość obiegu gotówkowego rosła nieprzerwanie, przekraczając 440 mld zł w sierpniu.

Cele gromadzenia gotówki w domach

Wyjaśnił, że zdecydowaną większość tej kwoty stanowi gotówka zgromadzona przez gospodarstwa domowe w celach przezornościowych, a zaledwie 3 proc. znajduje się w kasach instytucji finansowych.

Dziennik dodał, że w obiegu znajduje się obecnie 3,3 mld banknotów - najwięcej o nominale 100 oraz 200 zł - po ok. 1 mld sztuk. Obecnie w rękach klientów banków znajduje się 95 milionów banknotów o nominale 500 złotych.