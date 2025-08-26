Jak czytamy na stronie PPK, "o ile na uczelniach wyższych partycypacja w PPK jest wysoka, o tyle w szkołach podstawowych i przedszkolach wciąż jest wiele do zrobienia". Stąd pomysł na uruchomienie szkoleń. Są one bezpłatne i każde trwa 45 minut.

"To jak podwyżka"

Dlaczego warto przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych? To "jak 1,5% podwyżka - właśnie tyle przekaże na prywatny rachunek PPK uczestnika jego pracodawca" - czytamy na stronie PPK. Pracodawcą nauczyciela jest samorząd: to jego budżetu pochodzą pieniądze na wypłaty w szkołach. Ponieważ na giełdzie trwa hossa, to bardzo dobry moment na przystąpienie do programu - twierdzą eksperci.

Reklama

Z danych na stronie PPK wynika, że statystyczny uczestnik programu, który oszczędza od 2019 roku, zgromadził na swoim rachunku od 136 proc do 195 proc. więcej, niż sam wpłacił. Oszczędności bez żadnych potrąceń możemy wykorzystać w przypadku np. choroby lub na wkład własny do kredytu hipotecznego. Uzbierane pieniądze są także dziedziczone.

3,8 mln osób w systemie

Reklama

PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się 3,8 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składają się na dodatkowe świadczenie. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłaca 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł.

Środki można wycofać w każdej chwili, choć w w założeniu mają być to oszczędności na czas emerytury. Komisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że możliwość dowolnych wypłat z PPK to luka w przepisach, która jest sprzeczna z założeniami programu. "Zauważono, że wielu uczestników PPK zgromadzone środki na swoim rachunku traktuje jako dodatkowe źródło swoich dochodów, z którego może skorzystać w dowolnej chwili, a nie jako formę dodatkowego zabezpieczenia na emeryturze" - czytamy w raporcie KNF.

MF zlikwiduje "lukę w systemie"?

W mediach pojawiły się spekulacje, że Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany, które mają utrudnić wycofanie pieniędzy po roku czy dwóch. MF zaprzeczyło jednak tym informacjom. Zapewniło, że nie planuje ograniczeń w dostępie do zgromadzonych pieniędzy. Podkreślono, że środki w PPK są prywatną własnością uczestnika i mogą być wypłacone w dowolnej chwili, bez konieczności rezygnacji z dalszego oszczędzania.