Nowe świadczenie "500 plus dla małżeństw". Ekstra pieniądze za trwałość związku

Propozycja, zgłoszona do Senatu w ramach petycji nr P10-11/23, zakłada wprowadzenie jednorazowego, jubileuszowego świadczenia finansowego dla par obchodzących okrągłe rocznice ślubu – począwszy od 50 lat małżeństwa. Wysokość świadczenia miałaby zależeć od liczby wspólnie przeżytych lat i kształtować się następująco:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł.

Świadczenie miałoby charakter jednorazowy i byłoby przyznawane na wniosek – po udokumentowaniu długości stażu małżeńskiego. Finansowaniem programu zajęłoby się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ewolucja prac nad petycją w sprawie nowego świadczenia "500 plus dla małżeństw"

Inicjatywa zyskała zainteresowanie już w 2023 roku, kiedy to została skierowana do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Choć Ministerstwo Rodziny początkowo wyraziło sceptycyzm, argumentując, że w systemie prawnym brak jest analogicznych rozwiązań, projekt zyskał poparcie części senatorów. W maju 2023 roku podjęto decyzję o opracowaniu wstępnego projektu ustawy i skierowaniu sprawy do dalszej analizy.

W 2024 roku nastąpił przełom – resort rodziny zapowiedział ponowną ocenę swojego stanowiska. W grudniu tego samego roku Komisja Petycji postanowiła wstrzymać dalsze prace do czasu uzyskania pisemnej opinii ministerstwa. Przełomowe okazało się posiedzenie z 26 lutego 2025 r., kiedy to senatorowie jednogłośnie zdecydowali o kontynuowaniu prac nad projektem. Już w marcu gotowy projekt ustawy trafił do Komisji Petycji Sejmu.

Świadczenie "500 plus dla małżeństw" już wzbudza emocje. Argumenty "za" i "przeciw"

Zwolennicy świadczenia "500 plus dla małżeństw" podkreślają, że jego wprowadzenie byłoby wyrazem uznania dla par, które przez dekady tworzyły stabilne związki, często będące fundamentem rodzin i wspólnot lokalnych. W dobie rosnącej liczby rozwodów i zmieniającego się modelu rodziny, inicjatywa ma także wymiar symboliczny – ma promować wartość trwałości i wzajemnego wsparcia.

Krytycy zwracają jednak uwagę na potencjalne koszty programu oraz brak analogicznych form wsparcia w innych grupach społecznych. Pojawiają się też pytania o zasadność wypłat z budżetu państwa dla osób, które często pobierają już emerytury i inne świadczenia.

Senacka Komisja Petycji znów bez decyzji w sprawie "500 plus dla małżeństw"

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Petycji, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2025 roku, senatorowie po raz kolejny pochylili się nad propozycją wprowadzenia świadczenia dla małżonków z co najmniej 50-letnim stażem. Jak na razie nie zapadła jednak w tym zakresie żadna konkretna decyzja.

Choć senatorowie przyznają, że trwałość małżeństw zasługuje na uhonorowanie, to obciążenie budżetowe rzędu 1 miliarda złotych zostało uznane za zbyt wysokie w obecnej sytuacji gospodarczej. W efekcie Komisja Petycji nie podjęła ostatecznej decyzji, ale zleciła opracowanie nowej oceny skutków finansowych, tym razem dla uproszczonego wariantu świadczenia.

Dopiero po przedstawieniu tej analizy możliwy będzie powrót do dalszych prac nad ustawą. Komisja Petycji zapowiedziała, że nie rezygnuje z projektu. Działania zostaną jedynie odłożone w czasie.