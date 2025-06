Koniec z 800 plus od 30 czerwca. Oni nie dostaną pieniędzy z ZUS

Od 2021 roku świadczenie 800 plus przyznawane jest na okres trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Co roku rodzice i opiekunowie muszą składać nowy wniosek, by otrzymywać wsparcie finansowe w ramach programu rządowego. Aby zachować ciągłość wypłat i nie stracić pieniędzy, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca.

Co się stanie, jeśli przegapisz termin? Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, rodzic nie otrzyma już wyrównania za czerwiec. Świadczenie zostanie przyznane dopiero od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę 800 plus. Z danych ZUS wynika, że na początku czerwca wielu rodziców jeszcze nie złożyło dokumentów na nowy okres świadczeniowy.

od 1 do 30 czerwca 2025 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2025 r.,

- ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2025 r., od 1 do 31 lipca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2025 r.,

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2025 r., od 1 do 31 sierpnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2025 r.

Nowy wniosek o 800 plus w 2025 roku. Gdzie i jak złożyć?

Rodzice, którzy chcą otrzymać 800 plus, muszą pamiętać, że wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są cztery możliwości:

aplikacja mobilna mZUS,

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna wybranych banków.

– Zachęcam, by nie czekać z wysłaniem wniosku – apeluje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Im później dokument trafi do ZUS, tym dłużej potrwa rozpoczęcie wypłat – dodaje.

Kto może złożyć wniosek o 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, jeśli jesteś:

matką albo ojcem,

opiekunem prawnym dziecka,

rodzicem zastępczym dziecka.

800 plus miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez względu na dochody. Nie podlega opodatkowaniu, nie może być zajęte przez komornika i nie trzeba się z niego rozliczać.

Kto nie może złożyć wniosku o 800 plus?

ZUS przypomina, że świadczenie 800 plus nie przysługuje, jeśli: