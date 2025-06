Czy wiesz, że od 1 marca 2025 roku emeryci mogą otrzymać dodatkowe 348,22 zł miesięcznie? To dodatek pielęgnacyjny przysługuje w określonych sytuacjach. O tym, komu należy się ten ekstra dodatek z ZUS, nie decyduje dochód. Wielu seniorów wciąż nie wie, że może ubiegać się o to świadczenie. Sprawdź, komu przysługuje 350 plus dla emerytów i jak je otrzymać.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które ukończyły 75 lat albo zostały oficjalnie uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić wypłaty dodatku pielęgnacyjnego, jeśli osoba spełniająca warunki przebywa na stałe w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Jedyny wyjątek przewidziany w przepisach dotyczy sytuacji, gdy pobyt w takiej placówce nie przekracza 14 dni w miesiącu. Wówczas prawo do dodatku pielęgnacyjnego pozostaje zachowane.

Od 1 marca 2025 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł, co jest efektem corocznej waloryzacji emerytur i rent. Wskaźnik waloryzacji na ten rok wyniósł 105,5 proc., zgodnie z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2025 r. (M.P. 2025 poz. 129).

Oznacza to, że podwyżka dodatku w tym roku była symboliczna – 18,15 zł. W 2024 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosiła bowiem 330,07 zł.

Sposób przyznania dodatku pielęgnacyjnego zależy od tego, z jakiego tytułu przysługuje – czy ze względu na wiek, czy z powodu stanu zdrowia.

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny automatycznie z racji ukończenia 75. roku życia. W tym przypadku nie trzeba składać żadnych wniosków. Wypłata następuje od miesiąca po ukończeniu 75 lat przez seniora. Kwota dodatku jest doliczana do emerytury lub renty.

W przypadku osób, które nie ukończyły 75 lat, ale posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza — nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku.

Dokumenty można złożyć:

osobiście lub przez pełnomocnika, w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu);

za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa inne świadczenia. Różnią się zarówno źródłem finansowania, jak i warunkami przyznania.

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Przysługuje osobom, które:

ukończyły 75 lat (przyznawany jest wtedy automatycznie, z urzędu), lub

zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (wymaga złożenia wniosku i zaświadczenia lekarskiego).

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest przez urząd gminy lub miasta na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Mogą go otrzymać:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością, jeśli ta powstała przed ukończeniem 21 lat,

osoby, które ukończyły 75 lat.

Osoba uprawniona musi wybrać tylko jedno z tych świadczeń. Nie ma możliwości łączenia dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli senior po ukończeniu 75. roku życia nadal pobiera zasiłek pielęgnacyjny z gminy, a ZUS automatycznie przyzna mu dodatek, dojdzie do zbiegu świadczeń.

W takiej sytuacji ZUS pomniejszy wypłatę emerytury o kwotę nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i przekaże ją do urzędu, który wypłacał zasiłek. Takie rozwiązanie zostało potwierdzone w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2024 r. (sygn. I OSK 1559/23). NSA wskazał, że w przypadku zbiegu świadczeń zastosowanie ma art. 16 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych – a nie ogólne przepisy o nienależnie pobranych świadczeniach (art. 30 ust. 1 i 2 tej ustawy).

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z emeryturą lub rentą – w tym samym dniu, w którym przypada termin wypłaty podstawowego świadczenia.

ZUS realizuje przelewy w stałych terminach tj.: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Jeśli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, ZUS wypłaca świadczenie wcześniej, tak aby pieniądze dotarły na konto seniora na czas.

