Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie wspierające stało się dostępne dla szerszego grona osób z niepełnosprawnościami. W ramach drugiego etapu wdrażania programu, uprawnienia do tego świadczenia uzyskały osoby z poziomem potrzeby wsparcia ocenionym na 78–86 punktów. Wcześniej, od stycznia 2024 roku, świadczenie przysługiwało osobom z oceną 87–100 punktów.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i uzyskały decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) określającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. W zeszłym roku ubiegać się o nie mogły osoby, które uzyskały od 87 do 100 punktów. W tym roku liczba uprawnionych do świadczenia wzrosła i mogą się o nie ubiegać również ci, którzy uzyskali od 78 do 86 punktów. Niepełnosprawni z poziomem potrzeby wsparcia określonym od 70 do 77 punktów z wnioskiem o świadczenie wspierające muszą poczekać do 2026 roku.

Świadczenie wspierające to blisko 4134 złote miesięcznie

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1 878,91 zł, co oznacza, że świadczenie wspierające może wynosić od 752 zł do 4 134 zł miesięcznie. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia wyniesie ono:

4133,60 zł (220 proc. renty socjalnej) - dla osób, które uzyskały od 95 do 100 punktów;

3382,04 zł (180 proc. renty socjalnej) - dla osób, które uzyskały od 90 do 94 punktów;

2254,69 zł (120 proc. renty socjalnej) - dla osób, które uzyskały od 85 do 89 punktów;

1503,13 zł (80 proc. renty socjalnej) - dla osób, które uzyskały od 80 do 84 punktów;

1127,35 zł (60 proc. renty socjalnej) - dla osób, które uzyskały od 75 do 79 punktów;

751,58 zł (40 proc. renty socjalnej) - dla osób, które uzyskały od 70 do 74 punktów.

Ważne! Wysokość przysługującego świadczenia wspierającego wyliczana jest na podstawie wysokości renty socjalnej, która podlega corocznej waloryzacji w marcu. W związku z tym kwoty świadczenia wspierającego również będą wzrastać.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające składa się z dwóch etapów:

Złożenie wniosku do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji WZON, złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o przyznanie świadczenia wspierającego.

Wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie elektronicznie, korzystając z:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej, jeśli bank oferuje taką usługę.

Świadczenie wspierające – terminy wypłat w czerwcu 2025

W czerwcu 2025 roku wypłaty świadczenia wspierającego przez ZUS zaplanowano na następujące dni:

2 czerwca (poniedziałek);

4 czerwca (środa);

7 czerwca (sobota);

9 czerwca (poniedziałek);

12 czerwca (czwartek);

14 czerwca (sobota);

16 czerwca (poniedziałek);

18 czerwca (środa);

20 czerwca (piątek);

22 czerwca (niedziela).

Jeśli którykolwiek z tych dni przypada na dzień wolny od pracy, wypłata następuje w najbliższym dniu roboczym.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego?

Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom, które:

przebywają w domach pomocy społecznej, rodzinnych domach pomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę;

są osadzone w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich;

pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacany przez gminę.

Dodatkowo, świadczenie wspierające nie wpływa na prawo do innych świadczeń z ZUS, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Jest również zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega egzekucji komorniczej.