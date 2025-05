Choć minimalna emerytura w 2025 roku wynosi 1878,91 zł, to blisko pół miliona seniorów otrzymuje znacznie niższe świadczenia. Sytuacja dotyczy emerytów, którzy przepracowali mniej niż 20 lat w przypadku kobiet i mniej niż 25 lat w przypadku mężczyzn. Najniższe świadczenie emerytalne z ZUS przysługuje mieszkance województwa lubelskiego, której przyznano emeryturę po jednym dniu pracy. Jaka kwota miesięcznie wpływa na jej konto?

Czy po jednym dniu pracy należy się emerytura?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem emerytalnym, każdy, kto choć raz odprowadzi składkę na ubezpieczenie społeczne, nabywa prawo do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie ma znaczenia, czy pracował 30 lat, miesiąc, tydzień czy tylko jeden dzień. W praktyce oznacza to, że osoba, która przepracowała zaledwie 8 godzin, może zostać emerytem. Tego typu przypadki nie są wyłącznie teoretyczne.

Przepracowała jeden dzień. Taką emeryturę wypłaca jej ZUS

Mieszkanka województwa lubelskiego, która przepracowała jedynie jeden dzień, a przynajmniej tylko za jeden dzień odprowadziła składkę na ubezpieczenie społeczne, znalazła się w gronie osób pobierających emerytury groszowe. Jak wynika z danych ZUS, przedstawionych w środę, 7 maja, podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej, za ten krótki okres opłaconych składek przyznano jej świadczenie w wysokości zaledwie 2 groszy miesięcznie. Przy obecnej cenie pieczywa roczne świadczenie, które wyniesie 24 grosze, nie starczy jej nawet na jedną bułkę kajzerkę (cena minimalna 32 grosze).

Takie samo świadczenie przysługuje mężczyźnie z województwa dolnośląskiego, który z kolei odprowadził składki za tydzień pracy. Mimo, że pracował trochę dłużej, jego emerytura jest równie niska, ponieważ o wysokości przyznanego świadczenia emerytalnego w Polsce decyduje kilka czynników.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość emerytury w Polsce zależy od kilku podstawowych czynników:

Kwoty zwaloryzowanego kapitału emerytalnego – czyli sumy składek zgromadzonych na koncie ZUS, powiększonych o waloryzację;

– czyli sumy składek zgromadzonych na koncie ZUS, powiększonych o waloryzację; Długości okresu pracy i odprowadzania składek – im więcej lat składkowych, tym większy kapitał;

– im więcej lat składkowych, tym większy kapitał; Średniego dalszego trwania życia – to prognozowana przez GUS liczba miesięcy, przez które emerytura będzie wypłacana. Im dłuższa, tym świadczenie jest niższe, bo kapitał dzieli się na więcej miesięcy;

– to prognozowana przez GUS liczba miesięcy, przez które emerytura będzie wypłacana. Im dłuższa, tym świadczenie jest niższe, bo kapitał dzieli się na więcej miesięcy; Wiek przejścia na emeryturę – osoby, które przechodzą na emeryturę później, mogą liczyć na wyższe świadczenie.

Groszowe emerytury to narastający problem

W 2011 roku liczba świadczeń niższych niż minimalna emerytura wynosiła niespełna 24 tysiące i stanowiła 4,2% wszystkich emerytur. W 2025 roku emerytury groszowe pobiera już 437,9 tys. seniorów. To niemal 10% wszystkich nowo przyznawanych emerytur. System emerytalny z 1999 roku, który uzależnia wysokość emerytury wyłącznie od zgromadzonych składek, nie przewiduje minimalnego okresu składkowego. W efekcie wiele osób, które pracowały krótko lub nielegalnie, dostaje symboliczne świadczenia, a koszt ich obsługi administracyjnej obciąża system.

Niektórzy po jednym dniu pracy mogą otrzymać emeryturę w wysokości 1878,91 zł miesięcznie

Minimalna emerytura w Polsce w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie. Aby ją otrzymać, należy mieć minimalny okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi odpowiednio:

20 lat dla kobiet;

25 lat dla mężczyzn.

Seniorzy, którzy tego warunku nie spełniają, nie mogą liczyć na świadczenie w minimalnej kwocie. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Dotyczy on m.in. kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci. W ramach programu Mama 4+ ZUS może dopłacić brakującą kwotę, tak by łączne świadczenie osiągnęło ustawowe minimum – w 2025 roku jest to 1878,91 zł brutto. Co istotne, z tego wsparcia mogą skorzystać także mężczyźni, o ile spełniają odpowiednie warunki, m.in. w sytuacji, gdy samotnie wychowywali dzieci. Nawet osoby, które nie wypracowały ani złotówki emerytury, mogą dzięki programowi otrzymać pełne świadczenie minimalne.