Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu państwa po pierwszym kwartale 2025 roku. Wynika z nich, że deficyt budżetowy wyniósł już 76,3 mld zł, co stanowi aż 26,4% planu na cały rok. Dochody budżetu były wyraźnie niższe niż rok wcześniej – spadły o 28 mld zł, głównie w efekcie reformy udziałów samorządów w PIT i CIT. Jednocześnie wydatki wzrosły do blisko 195 mld zł, m.in. z powodu większych transferów do ZUS, na obronność oraz spłaty zobowiązań PFR. Dane te budzą niepokój, szczególnie w kontekście tempa narastania deficytu i rosnącego obciążenia finansów publicznych.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2025 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2025 r. wyniosło:

dochody 118,4 mld zł, tj. 18,7%

wydatki 194,7 mld zł, tj. 21,1%

deficyt 76,3 mld zł tj. 26,4%

Wyraźny spadek dochodów budżetowych. Mniej o około 28 mld zł

Resort finansów przekazał, że w okresie styczeń – marzec 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 118,4 mld zł i były niższe o około 28,0 mld zł (tj. 19,1%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (146,4 mld zł, tj. 23,4% planu), co przede wszystkim wynika z reformy udziałów jst w dochodach z PIT i CIT.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 105,7 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2024 r. o ok. 25,7 mld zł (tj. 19,6%), w tym:

dochody z podatku VAT wyniosły 84,3 mld zł i były wyższe o ok. 8,9 mld zł (tj. 11,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2024 r.,

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 19,5 mld zł i były niższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 0,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2024 r.,

dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły -28,7 mld zł i były niższe o ok. 42,6 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2024 r. (w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 17,1 mld zł, tj. 23,0% więcej r/r),

dochody z podatku CIT wyniosły 25,3 mld zł i były wyższe o ok. 7,3 mld zł (tj. 40,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2024 r. (w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 27,2 mld zł, tj. 50,6% więcej r/r).

W okresie styczeń – marzec 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 12,6 mld zł i było niższe o ok. 2,4 mld zł (tj. 15,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2024 r.

Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały jst w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami.

Wysokość udziałów przekazanych JST z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-marzec 2025 r. wyniosła 66,9 mld zł. W porównaniu z kwotą 18,2 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 48,6 mld zł (266,8%) r/r. W okresie styczeń-marzec 2025 r., całkowite wpływy sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa i JST) z PIT wyniosły 38,1 mld zł i były wyższe o 6,0 mld zł (18,8%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na styczeń oraz luty 2025 r. zostały przypisane raty w wysokościach po 2/13 kwoty udziałów zaplanowanej na cały rok. Wszystkie kolejne raty, w okresie marzec-listopad 2025 r., stanowią 1/13 kwoty zaplanowanej na cały rok.

W marcu br. dokonywano wpłat z tytułu rozliczenia rocznego CIT za 2024 r. W ubiegłym roku natomiast większość wpłat dokonywana była w kwietniu, przez co dane za marzec w tych dwóch latach nie są w pełni porównywalne. W tym roku termin rozliczenia rocznego CIT dla większości podatników to 31 marca, zaś w 2024 r. był to 2 kwietnia, co spowodowało przesunięcie wpłat podatników w związku z rozliczeniem rocznym na marzec.

W przypadku dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego należy pamiętać o zmianach wchodzących w życie od 2025 r. Od 1 stycznia 2025 r. o 5% wzrosła akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Dla wyrobów tytoniowych i nowatorskich dotychczasowe stawki akcyzy obowiązywały do końca lutego 2025 r., co oznacza że od marca będą obowiązywały podwyższone stawki.

Potężny wzrost wydatków budżetu państwa: Deficyt szybko rośnie, już jest 76,3 mld zł

Ministerstwo Finansów podało, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2025 r. wyniosło 194,7 mld zł tj. 21,1% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 23,8 mld zł (tj. o 13,9%) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (171,0 mld zł, tj. 19,7% planu). Porównując wykonanie wydatków po marcu 2025 r. z okresem styczeń – marzec 2024 r. ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych”.

Ważne Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową deficyt budżetu państwa na koniec 2025 r. może wynieść ponad 288 mld zł. Deficyt budżetu po marcu br. wyniósł 76,3 mld zł.

Po marcu 2025 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 33,7 mld zł tj. 17,0% planu,

Obrona Narodowa – w wysokości 21,8 mld zł tj. 17,6% planu,

Gospodarka – w wysokości 19,6 mld zł tj. 53,8% planu,

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 16,6 mld zł tj. 32,9% planu,

Zdrowie – w wysokości 14,0 mld zł tj. 37,6% planu,

Budżety Wojewodów – w wysokości 13,1 mld zł tj. 29,3% planu,

Sprawy wewnętrzne – w wysokości 11,0 mld zł tj. 23,0% planu,

Środki własne UE – w wysokości 9,6 mld zł tj. 27,7% planu,

Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 9,6 mld zł tj. 12,7% planu,

Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 7,9 mld zł tj. 23,8% planu.

Ponadto, wyższe wykonanie odnotowano m.in:

w części 46 – Zdrowie, przekazano więcej o 12,3 mld zł , w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz środków na staże i specjalizacje medyczne, a także działalność dydaktyczną i badawczą;

– Zdrowie, przekazano więcej o , w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz środków na staże i specjalizacje medyczne, a także działalność dydaktyczną i badawczą; w części 29 – Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 3,7 mld zł , m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego;

– Obrona narodowa wykonanie było wyższe o , m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego; w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazano więcej o ok. 2,7 mld zł , co związane było z realizacją programu „Aktywny rodzic” (program wspierania rodziców w skutecznym łączeniu ról rodzinnych z aktywnością zawodową wystartował od października 2024 r.) oraz wypłatą świadczeń wspierających (celem programów jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych), ponadto wydatki ZUS uwzględniają już waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 10,0 mld zł i było wyższe od wykonania po trzech miesiącach 2024 r. o 0,6 mld zł tj. o ok. 6,9%;

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazano więcej o ok. , co związane było z realizacją programu „Aktywny rodzic” (program wspierania rodziców w skutecznym łączeniu ról rodzinnych z aktywnością zawodową wystartował od października 2024 r.) oraz wypłatą świadczeń wspierających (celem programów jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych), ponadto wydatki ZUS uwzględniają już waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 10,0 mld zł i było wyższe od wykonania po trzech miesiącach 2024 r. o 0,6 mld zł tj. o ok. 6,9%; w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazano więcej środków na wydatki o 2,4 mld zł , co było rezultatem wzrostu poziomu obsługiwanego zadłużenia oraz bieżącego rozkładu jego obsługi;

– Obsługa długu Skarbu Państwa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazano więcej środków na wydatki o , co było rezultatem wzrostu poziomu obsługiwanego zadłużenia oraz bieżącego rozkładu jego obsługi; w części 42 – Sprawy wewnętrzne przekazano więcej o 1,1 mld zł m.in. w zakresie świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego oraz nakładów na komendy wojewódzkie i powiatowe policji;

– Sprawy wewnętrzne przekazano więcej o m.in. w zakresie świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego oraz nakładów na komendy wojewódzkie i powiatowe policji; w części 26 – Łączność przekazano więcej o 1,0 mld zł . Środki przeznaczono głównie na dotację do operatora pocztowego;

– Łączność przekazano więcej o . Środki przeznaczono głównie na dotację do operatora pocztowego; w części 84 – Środki własne UE przekazano więcej o 0,5 mld zł z wyższych wpłat do UE z tytułu opłat celnych w wyniku wyższego ich poboru na granicach oraz wyższego poziomu wydatków budżetu UE w br. w porównaniu do roku ubiegłego;

– Środki własne UE przekazano więcej o z wyższych wpłat do UE z tytułu opłat celnych w wyniku wyższego ich poboru na granicach oraz wyższego poziomu wydatków budżetu UE w br. w porównaniu do roku ubiegłego; natomiast w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było niższe o 24,2 mld zł, z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany m.in. w zasadach ustalania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, stąd niższa, w porównaniu do roku 2024, kwota wydatków dla tej części. JST mają zwiększone udziały w podatkach PIT i CIT. Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa.

Dramatycznie złe wyniki wykonania budżetu: Deficyt może przekroczyć 305 mld zł

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk alarmuje: „Dramatycznie złe wyniki wykonania budżetu za I kwartał 2025 r.”. Jego zdaniem, przy obecnym tempie realizacji dochodów i wydatków, deficyt może przekroczyć 305 mld zł, a dochody będą aż o 160 mld zł niższe od planu. „Załamanie dochodów budżetowych i konieczność realizacji sztywnych wydatków doprowadzi do poważnego kryzysu w finansach publicznych” – ostrzega parlamentarzysta.

"Dramatycznie złe wyniki wykonania budżetu za I kwartał 2025 r. , dochody na poziomie zaledwie 118,5 mld zł, gdyby w tym tempie były realizowane przez kolejne 3 kwartały, to do planu zabrakło by około 160 mld zł ( zaplanowano dochody w wysokości 633 mld zł), natomiast deficyt wyniósł już ponad 76 mld zł, czyli w całym roku przekroczyłby 305 mld zł i to mimo tego, że wydatki wyniosły tylko 195 mld zł, a więc w tym tempie na koniec roku byłyby ,aż o ponad 140 mld zł niższe niż zaplanowano ( zaplanowano je na poziomie ponad 920 mld zł). Załamanie dochodów budżetowych i konieczność realizacji sztywnych wydatków budżetowych, doprowadzi już po wyborach prezydenckich do poważnego kryzysu w finansach publicznych" - napisał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk na swoim koncie na platformie X.

Tabela: Deficyt budżetu państwa Polski w latach 2018–2025

Poniżej tabela przedstawiająca wysokość deficytu budżetu państwa Polski w latach 2018–2025. Podane wartości są przybliżone.

Rok Dochody (mld zł) Wydatki (mld zł) Deficyt (mld zł) 2018 380,0 390,5 10,4 2019 400,5 414,3 13,7 2020 419,8 504,8 85,0 2021 494,8 521,2 26,4 2022 504,8 517,4 12,6 2023 574,0 659,6 85,6 2024 623,4 834,3 210,9 2025* 632,6 921,6 289,0

*Dane na 2025 rok są prognozowane zgodnie z ustawą budżetową.​ Źródło: Ministerstwo Finansów (sprawozdania roczne dotyczące wykonania budżetu państwa).