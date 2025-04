Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i Twój roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, możesz uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy. To oznacza wyższe miesięczne wypłaty oraz większe kwoty trzynastej i czternastej emerytury! Wystarczy złożyć prosty wniosek EPD-21 w ZUS. Druk ten może spowodować, że na konto osoby zainteresowanej wpłynie nawet do 400 zł więcej. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi i jak poprawnie złożyć dokument, by nie stracić pieniędzy.

Jak zwiększyć swoje świadczenie? Złóż wniosek EPD-21 i uniknij potrąceń podatkowych!

Czy Twój roczny dochód z emerytury lub renty wynosi 30 tys. zł lub mniej? Sprawdź, czy opłaca Ci się złożyć wniosek, aby ZUS nie pobierał z Twojego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Ma to wpływ m.in. na wysokość wypłaty świadczeń dodatkowych (np. trzynastej i czternastej emerytury). ZUS wyjaśnia, że że w przypadku gdy złożysz wniosek, wówczas nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od dochodu do 30 tys. zł, a zatem kwoty do wypłaty mogą być wyższe. Wniosek możesz złożyć na druku EPD-21:

w dowolnej placówce ZUS (osobiście lub przez pełnomocnika),

listownie,

elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

Wnioski i oświadczenia podatkowe możesz pobrać w każdej placówce ZUS lub ze strony internetowej. Zakładka wzory formularzy: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/podatki.

Co zyskasz po złożeniu wniosku? Sprawdź, jak wpłynie to na Twoje świadczenia!

Co się stanie, gdy złożysz wniosek EPD-21:

do momentu, gdy suma świadczeń, które wypłaci Ci ZUS w danym roku, nie przekroczy 30 tys. zł, nie będą pobierane miesięczne zaliczki na podatek od emerytury lub renty oraz dodatkowych świadczeń (np. trzynastej i czternastej emerytury),

gdy suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł, ZUS zacznie pobierać miesięczne zaliczki na podatek z Twoich świadczeń,

w kolejnym roku otrzymasz z ZUS PIT-11A.

PIT-11A możesz rozliczyć samodzielnie w urzędzie skarbowym. Możesz też poczekać, aż urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Ile możesz zyskać? Przykładowe wyliczenia dla emerytury 2100 zł

Jak wygląda to na przykładzie? W poniższej tabeli prezentujemy kwoty do wypłaty w wariantach przed złożeniem wniosku EPD-21 oraz po złożeniu tego wniosku dla osoby, która otrzymuje emeryturę wynoszącą 2100 zł (25 200 zł rocznie).

Tabela: Kwoty do wypłaty w wariantach przed złożeniem wniosku EPD-21 oraz po złożeniu tego wniosku

Pozycja Przed złożeniem wniosku Po złożeniu wniosku Emerytura brutto 2100 zł 2100 zł Zaliczka na podatek 0 zł (2100 zł × 12% – 300 zł) 0 zł 2 Składka na ubezpieczeniezdrowotne 189 zł (2100 zł × 9%) 189 zł (2100 zł × 9%) Emeryturado wypłaty 1911 zł (2100 zł – 189 zł) 1911 zł (2100 zł – 189 zł) Trzynastka brutto 1780,96 zł 1780,96 zł Zaliczka na podatek 166 zł (1781 zł × 12% – 48 zł 1) 0 zł 2 Składka na ubezpieczeniezdrowotne 160,29 zł (1780,96 zł × 9%) 160,29 zł (1780,96 zł × 9%) Trzynastkado wypłaty 1454,67 zł (1780,96 zł – 166 zł – 160,29 zł) 1620,67 zł (1780,96 zł – 160,29 zł)

1 Miesięczna kwota, która zmniejsza podatek i nie została wykorzystana przy wypłacie emerytury.

2 Zaliczkę na podatek będziemy naliczać od miesiąca, w którym suma świadczeń brutto za dany rok przekroczy 30 000 zł.

Ważne Jeśli złożysz wniosek EPD-21, będzie on obowiązywał do czasu, gdy go wycofasz lub złożysz inny wniosek podatkowy. Jeżeli zajdą nowe okoliczności, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, wycofaj lub zmień złożony wniosek podatkowy.

Jak to wygląda w praktyce?

Emeryci i renciści, którzy co miesiąc otrzymują świadczenie niższe niż 2500 zł brutto i nie osiągają dodatkowych dochodów z pracy, mają szansę na uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Dzięki złożeniu specjalnego wniosku EPD-21 mogą uniknąć potrącania zaliczki na podatek dochodowy już na bieżąco. To rozwiązanie pozwala im zatrzymać więcej środków w domowym budżecie każdego miesiąca, bez konieczności oczekiwania na roczne rozliczenie. W praktyce oznacza to realne wsparcie finansowe dla osób o najniższych dochodach.

Warto jednak pamiętać, że osoby, które nie złożą wspomnianego dokumentu, nie tracą prawa do zwrotu. Nadpłacony podatek zostanie im zwrócony, ale dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego – a więc najwcześniej w 2026 roku. Skorzystanie z możliwości wcześniejszego zwolnienia z zaliczek może być zatem korzystne dla tych, którzy potrzebują środków szybciej i chcą poprawić swoją płynność finansową.

Trzynasta emerytura w 2025 r.: Co warto wiedzieć o wypłatach ZUS w kwietniu?

Trzynasta emerytura w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, co odpowiada najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca tego roku. W praktyce oznacza to, że od tej kwoty zostanie odprowadzona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przypomnijmy, że w 2024 roku 13. emerytura wynosiła ona 1 780,96 zł brutto.

Od kwoty brutto trzynastej emerytury potrącane są:

9% składki zdrowotnej ,

, 12% zaliczki na podatek dochodowy.

Ważne Jak uniknąć potrącania podatku od trzynastej emerytury? Jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 30 000 zł, możesz uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy złożyć wniosek EPD-21 w ZUS, co pozwoli otrzymać wyższą kwotę netto na konto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty trzynastych świadczeń emerytalnych w standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W 2025 roku ze względu na dni wolne oraz święta niektóre daty uległy zmianie:

1 kwietnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 6 kwietnia (niedziela) – wypłata również 4 kwietnia (piątek) ,

– wypłata również , 10 kwietnia (czwartek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 15 kwietnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – wypłata przesunięta na 18 kwietnia (piątek) ,

– wypłata przesunięta na , 25 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian.

ZUS zapewnia, że wszyscy uprawnieni otrzymają świadczenie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, z wyjątkiem osób, którym wypłaty przypadają na 25 kwietnia. Natomiast dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne trzynasta emerytura zostanie wypłacona tuż przed majem. „Pierwszego maja wypłacane są świadczenia przedemerytalne bądź zasiłki przedemerytalne. Także te pieniądze trafią do odbiorców przed tym dniem, który jest wolny od pracy” - wyjaśnia ekspertka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Jednym z ważnych aspektów jest fakt, że trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że nie może zostać zajęta np. przez komornika. To szczególnie istotne dla osób, które borykają się z problemami finansowymi.

Podstawą do wypłaty trzynastej emerytury jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Wcześniejsze regulacje obejmowały jedynie jednorazowe świadczenia, jednak od 2020 roku mają one charakter cykliczny i coroczny.