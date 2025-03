Ulga dla pracujących seniorów to zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Dotyczy to przychodów uzyskanych z:

pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

(umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), umowy zlecenia zawartej z firmą lub innym podmiotem,

zawartej z firmą lub innym podmiotem, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym, ulgą IP Box lub ryczałtem,

opodatkowanej na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym, ulgą IP Box lub ryczałtem, zasiłku macierzyńskiego.

Aby skorzystać z ulgi, musisz podlegać ubezpieczeniom społecznym zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga dla seniorów. Kto może skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

Reklama

osiągnęły wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),

(kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat), nie pobierają emerytury ani renty rodzinnej z ZUS, KRUS ani systemów mundurowych,

z ZUS, KRUS ani systemów mundurowych, nie otrzymują innych świadczeń związanych z zakończeniem służby.

Jakich przychodów ulga nie obejmuje?

Nie możesz skorzystać z ulgi w przypadku przychodów z:

umów o dzieło,

praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

(z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę), zasiłków chorobowych ,

, świadczeń zwolnionych z podatku, np. diet, zapomóg ,

, przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jak i kiedy stosować ulgę?

Ulga może być stosowana już w trakcie roku podatkowego, ale ostateczne rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym. Jeśli pracujesz na etacie lub masz umowę zlecenia – pracodawca lub zleceniodawca może uwzględnić ulgę, jeśli złożysz stosowne oświadczenie. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – samodzielnie stosujesz ulgę, wyłączając zwolnione przychody z podstawy opodatkowania.

Suma ulg PIT-0 (dla seniorów, młodych, rodzin 4+, powracających do Polski) nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie. Po przekroczeniu tego limitu – stosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł. Jeśli przestaniesz spełniać warunki ulgi (np. zaczniesz pobierać emeryturę), masz obowiązek poinformować pracodawcę lub zleceniodawcę.

Czy muszę mieć decyzję ZUS o emeryturze, aby skorzystać z ulgi? Nie, wystarczy, że masz prawo do emerytury, ale jej nie pobierasz.

o emeryturze, aby skorzystać z ulgi? Nie, wystarczy, że masz prawo do emerytury, ale jej nie pobierasz. Czy mogę korzystać z ulgi, jeśli mam emeryturę z zagranicy ? Tak, emerytura zagraniczna nie wyklucza prawa do ulgi, jeśli spełniasz pozostałe warunki.

? Tak, emerytura zagraniczna nie wyklucza prawa do ulgi, jeśli spełniasz pozostałe warunki. Czy nagroda jubileuszowa jest objęta ulgą? Tak, jeśli jest przychodem z pracy na etacie.

jest objęta ulgą? Tak, jeśli jest przychodem z pracy na etacie. Czy mogę skorzystać z więcej niż jednej ulgi PIT-0? Nie, limit 85 528 zł dotyczy łącznie wszystkich ulg.

Jak złożyć oświadczenie o uldze?

Aby skorzystać z ulgi, złóż pisemne oświadczenie do pracodawcy lub zleceniodawcy. Powinno ono zawierać twoje dane osobowe, informację o spełnianiu warunków ulgi, klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Pracodawca uwzględni ulgę od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.