Dodatek motywacyjny to składnik wynagrodzenia nauczyciela, którego celem jest nagradzanie szczególnego zaangażowania w pracę. Przyznawany jest zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r.



Kryteria przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w 2025 roku obejmują m.in.:

udokumentowane osiągnięcia uczniów;

osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach;

skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów;

skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki;

inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

opiekę nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

adaptację i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

realizację zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie jest jednolita i zależy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz regulaminu obowiązującego w danej placówce. Nie istnieje ustawowa stawka minimalna ani maksymalna. W praktyce dodatek motywacyjny dla nauczycieli w 2025 roku może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie – przeciętnie jest to kwota od 200 do 600 zł brutto. W niektórych przypadkach wysokość dodatku może być wyższa, zwłaszcza w większych miastach lub przy szczególnych osiągnięciach nauczyciela. Nie może on jednak przekraczać 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego

Kwestia jawności dodatku motywacyjnego dla nauczycieli budzi wiele kontrowersji. Z formalnego punktu widzenia, wynagrodzenie nauczyciela – jako pracownika publicznego sektora budżetowego – podlega zasadzie jawności. Oznacza to, że w określonych sytuacjach (np. na wniosek osoby zainteresowanej) wysokość dodatku motywacyjnego może zostać ujawniona.

Jednak w praktyce nie ma obowiązku publicznego ogłaszania wysokości dodatków dla konkretnych nauczycieli. Dyrektor szkoły informuje o przyznaniu dodatku wyłącznie danego nauczyciela, a informacje te są objęte ochroną danych osobowych.

Czy nauczyciel może nie otrzymać dodatku motywacyjnego?

Dodatek motywacyjny nie jest gwarantowanym składnikiem pensji – jego przyznanie zależy od oceny pracy nauczyciela oraz dostępnych środków finansowych. Nauczyciel, który nie spełnia kryteriów określonych w regulaminie, może nie otrzymać dodatku motywacyjnego lub może otrzymać go w niższej wysokości.

Warto zaznaczyć, że nieprzyznanie dodatku nie oznacza automatycznie negatywnej oceny pracy – może to wynikać również z ograniczonego budżetu szkoły.

Dodatek motywacyjny wypłacany jest wraz z wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela, czyli zazwyczaj co miesiąc. Przyznaje się go na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W większości przypadków nauczyciel nie składa osobnego wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego – jego przyznanie odbywa się z inicjatywy dyrektora szkoły na podstawie obserwacji pracy nauczyciela i zapisów regulaminu wynagradzania.

Jednak w niektórych szkołach funkcjonuje możliwość zgłoszenia wniosku o przyznanie dodatku przez nauczyciela lub złożenie wniosku przez radę pedagogiczną. Warto więc zapoznać się z regulaminem obowiązującym w konkretnej placówce – tam znajdują się szczegółowe procedury.