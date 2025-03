Dodatek stażowy, nazywany także dodatkiem za wysługę lat, to świadczenie przysługujące pracownikom o określonym stażu pracy. Jest on formą nagrody za długoletnią pracę i lojalność wobec pracodawcy, a jego celem jest docenienie doświadczenia oraz motywowanie pracowników do dalszego zatrudnienia w danej instytucji. Wypłacany jest zazwyczaj w sektorze publicznym, gdzie stanowi jeden z elementów wynagrodzenia, choć niektóre firmy prywatne również decydują się na jego wprowadzenie.

Aby nabyć prawo do dodatku stażowego, pracownik musi przepracować co najmniej pięć lat w danym zakładzie pracy lub w ramach ogólnego stażu zawodowego.

Obliczenie dodatku stażowego w 2025 roku zależy od zasad obowiązujących w danej instytucji lub branży. Wynosi on od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, a jego wysokość rośnie wraz ze stażem pracy. Zazwyczaj po pięciu latach pracy pracownik otrzymuje 5% swojego wynagrodzenia zasadniczego jako dodatek, a za każdy kolejny rok kwota ta zwiększa się o 1%, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 20%. Standardowy wzór na obliczenie dodatku wygląda następująco:

Dodatek stażowy = wynagrodzenie zasadnicze × procent dodatku za przepracowane lata

Przykładowo, jeśli pracownik zarabia 5000 zł brutto i przysługuje mu 10% dodatku stażowego, to:

5000 zł × 10% = 500 zł dodatku stażowego

Każda kolejna pełna rocznica pracy zwiększa procentowy udział dodatku stażowego aż do osiągnięcia maksymalnego pułapu 20%.

Od 1 stycznia 2020 roku dodatek stażowy nie jest wliczany do płacy minimalnej. Oznacza to, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie minimalne plus dodatek za wysługę lat powinien mieć sumaryczne wynagrodzenie wyższe niż minimalna pensja krajowa.

Dodatek stażowy podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach co wynagrodzenie zasadnicze. Oznacza to, że od kwoty dodatku odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że kwota netto, którą otrzyma pracownik, będzie niższa niż wyliczona wartość brutto dodatku.

Ponieważ od dodatku stażowego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, ma on wpływ na podstawę obliczania przyszłej emerytury. Każdy miesiąc, w którym pracownik otrzymuje dodatek, zwiększa jego kapitał emerytalny, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na wyższe świadczenie po zakończeniu kariery zawodowej.

Dodatek stażowy w 2025 roku nadal pozostaje istotnym elementem wynagrodzenia wielu pracowników, szczególnie w sektorze publicznym. Jego wysokość zależy od stażu pracy i jest obliczana jako procent wynagrodzenia zasadniczego. Choć podlega opodatkowaniu i odprowadzane są od niego składki ZUS, może on pozytywnie wpłynąć na przyszłą emeryturę. Warto znać zasady jego naliczania, aby mieć pełną kontrolę nad swoim wynagrodzeniem i świadczeniami pracowniczymi.