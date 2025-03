Złoty nie do zatrzymania, dolar w odwrocie. Co dalej z kursami walut?

W piątek po godzinie 16:55 kurs EUR/PLN wynosił 4,1668, a USD/PLN 3,8338. Dla porównania, na początku tygodnia w poniedziałek rano euro kosztowało około 4,1852 PLN, a dolar 4,025 PLN.

Burzliwy tydzień na rynkach finansowych

Miniony tydzień przyniósł szereg wydarzeń, które wpłynęły na globalne rynki finansowe i wywołały znaczącą zmienność.

"Od poprzedniego piątku byliśmy świadkami m. in.: rozmowy prezydentów Ukrainy i USA zakończonej kłótnią i brakiem porozumienia w sprawie wykorzystania minerałów, wstrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, nałożenia przez USA 25-proc. ceł na towary z Meksyku i Kanady i zaraz potem ich częściowego wstrzymania, zwiększenia ceł na towary z Chin, porozumienia CDU/CSU i SPD w sprawie bezprecedensowego zwiększenia przez Niemcy wydatków na obronność i infrastrukturę, ogłoszenia przez KE planu ReArm dot. dozbrajania Europy i poparcia go na szczycie Rady Europejskiej. Nagłe zwroty akcji wygenerowały sporą zmienność na rynkach finansowych" - napisali w raporcie ekonomiści Santandera.

Mocny złoty i perspektywy na przyszłość

Pomimo zawirowań na świecie, polska waluta pozostaje silna.

"Brak powszechnie oczekiwanego porozumienia między Ukrainą a USA w sprawie wykorzystania minerałów, które miało być ważnym krokiem w stronę rozmów o zawieszeniu broni, był powodem do korekty na rynku walutowym: EUR/PLN odbił na chwilę do 4,20, po czym ustabilizował się nieco poniżej. Jednak złoty pozostaje bardzo mocny – nominalny efektywny kurs PLN tak naprawdę wzrósł jeszcze w ostatnich dniach i jest najwyżej od 2008 r., ponieważ równocześnie złoty wyraźnie zyskał do dolara (USD/PLN poniżej 3,85), za sprawą skokowego wzrostu EUR/USD do niemal 1,09" - ocenili ekonomiści Santandera.

Eksperci przewidują, że złoty pozostanie na wysokim poziomie, jeśli nie pojawią się nowe czynniki ryzyka.

"Rosnący optymizm dot. perspektyw gospodarki europejskiej i związana z tym możliwa korekta oczekiwań dot. skali obniżek stóp powinny sprzyjać utrzymaniu PLN w pobliżu obecnych poziomów, o ile nie pojawią się na horyzoncie nowe powody do obaw o bezpieczeństwo" - napisali.

Wzrost rentowności obligacji

Na rynku obligacji widać silne wzrosty rentowności.

W ciągu tygodnia rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 5,79 proc. w poniedziałek rano do 5,96 proc. w piątek po południu. Podobny trend zaobserwowano w przypadku 5-latek, których dochodowość wzrosła z 5,53 proc. do 5,64 proc.

"Europejskie krzywe rentowności znacąco przesunęły się w górę pod wpływem informacji nt. niemieckiej 'bazooki fiskalnej' i wydaje się, że jest to przesunięcie o charakterze trwałym, o ile plany liderów CDU/CSU i SPD nie zostaną storpedowane w Bundestagu. Co nie znaczy, że nie jest możliwe lekkie odreagowanie w kolejnych tygodniach" - podsumowali ekonomiści Santandera.

Kluczowe dane makroekonomiczne

W tym tygodniu inwestorzy śledzili również raporty makroekonomiczne, w tym piątkowy raport "nonfarm payroll" z USA.

Amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w lutym o 151 tys., przy prognozach wynoszących 160 tys. W poprzednim miesiącu wzrost ten wynosił 125 tys. po korekcie z 143 tys. Stopa bezrobocia w USA wzrosła do 4,1 proc. wobec oczekiwanych 4,0 proc.

Dodatkowo w czwartek Europejski Bank Centralny obniżył główne stopy procentowe o 25 pb., co oznacza ich znacznie mniej restrykcyjną politykę.

Na rynku krajowym Ministerstwo Finansów obniżyło prognozę inflacji średniorocznej na 2025 rok z 5,0 proc. do 4,5 proc., co może mieć wpływ na przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych w Polsce.

Złoty nie do zatrzymania, dolar w odwrocie. Co dalej z kursami walut?

piątek piątek czwartek 16:55 09:25 16:29 EUR/PLN 4,1668 4,167 4,1714 USD/PLN 3,8338 3,8425 3,8516 CHF/PLN 4,3617 4,3718 4,3472 EUR/USD 1,0868 1,0845 1,0831 PS0130 5,64 5,62 5,66 DS1034 5,96 5,92 5,95

