Po waloryzacji minimalna emerytura wyniesie 1 878,91 zł, czyli o 97,95 zł więcej niż dotychczas. Renta socjalna i renta rodzinna wzrosną do tej samej kwoty. Z kolei minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1 409,18 zł (+73,46 zł).

Kogo obejmie waloryzacja?

Podwyżki obejmą:

Emerytów i rencistów w systemie powszechnym

i w systemie powszechnym Osoby pobierające renty socjalne i rodzinne

Świadczenia przedemerytalne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Świadczenia mundurowe i rolnicze

Oprócz wzrostu podstawowych świadczeń emerytalnych i rentowych od 1 marca 2025 roku wzrosną także dodatki przysługujące niektórym grupom seniorów i rencistów. Kto może liczyć na wyższe wsparcie?

Nowe kwoty dodatków do emerytur i rent

Wzrost wyniesie 5,5 proc., a oto nowe wysokości wybranych dodatków:

Dodatek pielęgnacyjny – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł)

(wzrost o 18,15 zł) Dodatek kombatancki – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł)

(wzrost o 18,15 zł) Dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł)

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

Seniorom po ukończeniu 75. roku życia

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji

Dodatek ten jest przyznawany automatycznie po ukończeniu 75 lat, więc seniorzy nie muszą składać wniosków. Osoby młodsze muszą natomiast udowodnić niezdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania.

Dodatek kombatancki przysługuje:

Kombatantom i osobom represjonowanym w czasie II wojny światowej i w PRL

Żołnierzom walczącym o niepodległość Polski

Osobom deportowanym do pracy przymusowej

Kombatanci otrzymują nie tylko dodatek finansowy, ale także ulgi w transporcie publicznym, darmowe leki i pierwszeństwo w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Dodatek za tajne nauczanie mogą otrzymaćosoby, które prowadziły tajne nauczanie w okresie okupacji podczas II wojny światowej. To specjalne świadczenie dla nauczycieli, którzy w czasie wojny ryzykowali życie, edukując młodzież w ukryciu.

Skąd się bierze waloryzacja?

Podwyżka opiera się na: