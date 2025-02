Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zmianę bądź wybór formy opodatkowania powinni to zgłosić do swojego urzędu skarbowego. Można to zrobić online przez system CEIDG. Decyzja wpływa nie tylko na wysokość podatków, ale również możliwość korzystania z ulg. Po 20 lutego zmiana formy opodatkowania nie będzie już możliwa, dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z decyzją.

Reklama

Do wyboru trzy formy opodatkowania

W Polsce przedsiębiorcy mogą wybrać spośród trzech form opodatkowania:

1. Skala podatkowa - podstawowa i najczęściej wybierana forma opodatkowania, która daje możliwość korzystania z ulg i wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Podatek wynosi 12 proc. dla dochodów do 120 000 zł i 32 proc. dla nadwyżki powyżej tej kwoty. Dodatkową korzyścią jest kwota wolna od podatku, wynosząca 30 tysięcy złotych.

2. Podatek liniowy - stała stawka 19 proc. niezależnie od wysokości dochodu. Wybierany najczęściej przez przedsiębiorców generujących wysokie przychody, którzy chcą uniknąć drugiego progu podatkowego (32 proc.). Wyklucza możliwość skorzystania z wielu ulg, takich jak ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem. Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kosztów działalności.

Reklama

3. Ryczałt - od przychodów ewidencjonowanych - uproszczona forma opodatkowania, w tym przypadku opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód. Stawki ryczałtu wynoszą od 2 proc. do 17 proc. i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Ryczałt nie pozwala na odliczanie kosztów.

O tym przedsiębiorca musi pamiętać przy wyborze formy opodatkowania

Po wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca powinien pamiętać o dwóch rzeczach. Wniosek należy podpisać oraz wysłać. Po jego wysłaniu na wskazany adres email przedsiębiorca powinien otrzymać oficjalne potwierdzenie, tzw. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Ten elektroniczny dokument potwierdza, że podpisany wniosek dotarł do właściwego urzędu.