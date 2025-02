Jeśli zasiłek chorobowy dobiega końca, ale nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, możesz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu masz szansę na kontynuację leczenia i rehabilitacji, co pozwoli ci odzyskać zdolność do pracy. Świadczenie przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy (360 dni), ale aby je otrzymać, musisz spełnić określone warunki. Jakie?