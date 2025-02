Rehabilitacja z ZUS

Rehabilitacja z ZUS to program, który umożliwia osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy odzyskanie zdrowia i powrót do aktywności zawodowej. Jest to szansa na poprawę jakości życia i uniknięcie długotrwałej niezdolności do pracy.

Dla kogo rehabilitacja z ZUS?

Program rehabilitacji, finansowany ze środków publicznych, jest dedykowany osobom pracującym, które w wyniku choroby lub urazu znalazły się w sytuacji potencjalnej utraty zdolności do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jego głównym celem jest zapobieganie długotrwałej niezdolności do pracy poprzez wczesną interwencję rehabilitacyjną. Dzięki temu programowi, osoby dotknięte chorobą lub urazem mają szansę na skuteczną rekonwalescencję i powrót do aktywności zawodowej.

O możliwość skierowania na rehabilitację mogą ubiegać się zarówno osoby aktywne zawodowo, objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS, jak i te, które obecnie pobierają świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy, takie jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy renta.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację

Wniosek o skierowanie na rehabilitację powinien zostać wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie osoby zainteresowanej. Obecnie, w celu usprawnienia procedury, lekarz ma możliwość złożenia wniosku w imieniu pacjenta drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub dedykowanej aplikacji mobilnej mZUS. Alternatywnie, wniosek może zostać złożony w tradycyjnej formie papierowej, po uprzednim podpisaniu przez lekarza, w dowolnej placówce ZUS lub przesłany pocztą. Ostateczną decyzję w sprawie skierowania na rehabilitację podejmuje lekarz orzecznik ZUS, który dokonuje swojej oceny na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego lub dostępnej dokumentacji medycznej.

Dwa rodzaje rehabilitacji z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje dwa rodzaje rehabilitacji: stacjonarną i ambulatoryjną.

Rehabilitacja stacjonarna z ZUS

Rehabilitacja stacjonarna, polegająca na całodobowym pobycie w specjalistycznym ośrodku, jest dostępna dla osób zmagających się z różnorodnymi schorzeniami, takimi jak: choroby układu ruchu, zaburzenia krążenia, problemy z oddychaniem, dolegliwości psychosomatyczne, choroby narządu głosu oraz nowotwory piersi.

Rehabilitacja ambulatoryjna z ZUS

Z kolei rehabilitacja ambulatoryjna, wymagająca codziennych wizyt w placówce, jest skierowana głównie do pacjentów z chorobami układu ruchu i krążenia.

Ile trwa rehabilitacja?

Czas trwania rehabilitacji wynosi 24 dni, jednak lekarz prowadzący ma możliwość dostosowania jej długości do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pacjent skierowany na takie leczenie nie ponosi żadnych opłat związanych z leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem ani dojazdami środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, na czas trwania rehabilitacji przysługuje mu zwolnienie lekarskie.

Co obejmuje rehabilitacja?

Program rehabilitacji leczniczej, dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, jest kompleksowym procesem terapeutycznym. Obejmuje szeroki zakres działań, takich jak diagnostyka medyczna, fizjoterapia (w tym kinezyterapia), wsparcie psychologiczne oraz edukacja zdrowotna. Wszystko to ma na celu przywrócenie jak największej sprawności i poprawę jakości życia pacjenta.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi własnych placówek rehabilitacyjnych. Zamiast tego, zawiera umowy z różnorodnymi ośrodkami, które spełniają najwyższe standardy jakości. Dzięki temu pacjenci mają dostęp do rehabilitacji w wielu miejscach w Polsce, w tym w renomowanych ośrodkach uzdrowiskowych.