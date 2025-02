Dla kogo ryczałt energetyczny?

Świadczenie przeznaczone jest dla kilku grup osób. O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się:

Kombatanci i osoby represjonowane – osoby, które brały udział w walkach lub były prześladowane np. w okresie PRL.

– osoby, które brały udział w walkach lub były prześladowane np. w okresie PRL. Żołnierze zastępczej służby wojskowej – osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu uranu czy w batalionach budowlanych.

– osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu uranu czy w batalionach budowlanych. Wdowy i wdowcy po kombatantach – jeśli są emerytami lub rencistami.

– jeśli są emerytami lub rencistami. Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych – pod warunkiem pobierania emerytury lub renty.

Ważne Jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje Ci tylko jeden ryczałt energetyczny.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek można dostarczyć w dowolnym momencie, a wymagane są:

Wniosek ZUS-ERK – dostępny w placówkach ZUS oraz online na www.zus.pl.

– dostępny w placówkach ZUS oraz online na www.zus.pl. Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , potwierdzająca: status kombatanta lub osoby represjonowanej, uprawnienia wdowy/wdowca po kombatancie.

, potwierdzająca: status kombatanta lub osoby represjonowanej, uprawnienia wdowy/wdowca po kombatancie. Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień – dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej.

– dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej. Zaświadczenie odpowiedniego organu wojskowego – dla wdów po przymusowo zatrudnianych żołnierzach.

Ryczałt energetyczny - ile wynosi? Czy będzie podwyżka po lutym?

Wysokość świadczenia nie jest stała – co roku ogłasza ją Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Informacja ta publikowana jest w Monitorze Polskim, a nowa kwota obowiązuje od 1 marca. Z dniem 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego ma wrosnąć z 299 zł do 312,71 zł.