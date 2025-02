Prawo do tego świadczenia mają osoby z widocznymi dysfunkcjami ruchowymi czy intelektualnymi, ale także chorzy na cukrzycę typu 1, o ile uzyskają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie przysługuje osobom, które wymagają stałej opieki i pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Uprawnieni do jego otrzymania są:

Reklama

Niepełnosprawne dzieci – niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Osoby dorosłe powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością , jeśli powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia.

, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia. Seniorzy powyżej 75. roku życia – automatycznie, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Nie każdy może skorzystać z tego świadczenia. Otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego jest niemożliwe, jeśli osoba:

Otrzymuje dodatek pielęgnacyjny – jest to odrębne świadczenie, którego nie można łączyć z zasiłkiem.

– jest to odrębne świadczenie, którego nie można łączyć z zasiłkiem. Przebywa w placówce zapewniającej bezpłatne, całodobowe utrzymanie – np. w DPS lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

lub Ma członka rodziny, który za granicą otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów opieki – wyjątkiem są przypadki, gdy umowy międzynarodowe pozwalają na wypłatę świadczenia w Polsce.

Cukrzyca typu 1 a zasiłek pielęgnacyjny

Cukrzyca typu 1 to poważna choroba przewlekła, która może prowadzić do różnych powikłań i wymaga stałej kontroli oraz opieki. Osoby zmagające się z tą chorobą mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, co otwiera im drogę do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Aby go otrzymać trzeba:

Złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności (dla dzieci) lub stopniu niepełnosprawności (dla dorosłych).

(dla dzieci) lub stopniu niepełnosprawności (dla dorosłych). Udowodnić, że choroba powoduje ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i wymaga wsparcia innych osób.

Po uzyskaniu orzeczenia – złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeśli niepełnosprawność związana z cukrzycą pojawiła się przed ukończeniem 21. roku życia, możliwe jest nawet uzyskanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które również uprawnia do tego świadczenia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta.

Należy do niego dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dokument tożsamości, zaświadczenie o miejscu zamieszkania (opcjonalnie).

Decyzja o przyznaniu świadczenia jest wydawana przez urząd gminy lub miasta, a wypłata następuje co miesiąc na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego.