Renta wdowia - na czym polega?

Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone w polskim systemie emerytalnym, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców. Jest to dodatkowe świadczenie, które można łączyć z już pobieraną emeryturą lub rentą.

Od 1 lipca 2025 roku osoby owdowiałe będą miały możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku ze swoją własną emeryturą lub rentą. Dzięki temu mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 100 proc. renty rodzinnej i dodatkowo 15 proc. swojej emerytury/renty, czy też preferują otrzymanie 100 proc. swojej emerytury/renty i 15 proc. renty rodzinnej.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wniosek o rentę wdowią

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Iwonę Kowalską-Matis, rzeczniczkę dolnośląskiego oddziału ZUS, w rozmowie z TVP3 Wrocław, wniosek o rentę wdowią można złożyć drogą elektroniczną lub osobiście w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje również możliwość umówienia indywidualnej konsultacji z doradcą ZUS.

Nowe przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie z początkiem 2025 roku. Jak czytamy na stronie gov.pl, ustawa umożliwia łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość tego dodatkowego świadczenia wynosi obecnie 15 proc. i będzie stopniowo zwiększana, osiągając 25 proc. od 2027 roku.

Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych, zwłaszcza po śmierci współmałżonka. Celem świadczenia jest zapewnienie seniorom stabilności finansowej i ochrony przed ubóstwem, które dotyka co piątego Polaka powyżej 65. roku życia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreśliła, że śmierć współmałżonka to nie tylko ogromna strata osobista, ale często także poważny cios dla budżetu domowego. Zaznaczyła, że koszty utrzymania pozostają na podobnym poziomie, a dochody rodziny drastycznie się zmniejszają, często o ponad połowę.

Reklama

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić kilka warunków:

Wiek: Kobiety muszą mieć co najmniej 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

Kobiety muszą mieć co najmniej 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Stan cywilny: Osoba ubiegająca się o świadczenie musi być wdową lub wdowcem.

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi być wdową lub wdowcem. Prawo do renty rodzinnej: Musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Data nabycia prawa: Prawo do renty rodzinnej musiało powstać nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Wypłata renty wdowiej

Wypłata renty wdowiej rozpocznie się 1 lipca 2025 roku. Warto mieć na uwadze, że istnieje limit kwotowy. Suma obu świadczeń (renty rodzinnej i własnego świadczenia) nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Z dniem 1 stycznia 2027 roku nastąpi podwyższenie dodatku do renty rodzinnej dla wdowców i wdów. Obecnie stanowiący 15 proc. renty rodzinnej, dodatek ten wzrośnie do 25 proc. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej będą mogły skorzystać z tego świadczenia.