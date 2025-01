800 plus tylko dla wybranych? PiS chce ograniczeń, projekt trafił do Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt zmian w programie 800 plus, który zakłada ograniczenie dostępu do świadczenia dla obywateli Ukrainy. Jak poinformował w poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zgodnie z nowelizacją, 800 plus miałoby przysługiwać jedynie tym Ukraińcom, którzy pracują i płacą podatki w Polsce.