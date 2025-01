Jak poinformował przewoźnik, "system odroczonych płatności, jakim jest PayPo, to jedno z rozwiązań, na które konsumenci decydują się coraz częściej. Pozwala on na dostosowanie płatności do własnych preferencji, a klienci mogą lepiej zaplanować swoje wydatki". Według danych LOT-u, liczba aktywnych użytkowników PayPo w Polsce wynosi obecnie 2 miliony.

Reklama

Kup bilet teraz, zapłać później. LOT wprowadza PayPo i bilety za mile

Drugą wprowadzoną możliwością jest Cash&Miles, która "umożliwia wymianę mil programu lojalnościowego na wartość taryfy biletu lotniczego, nie wliczając w to podatków i opłat". Aby skorzystać z tej opcji, uczestnik programu musi posiadać polski adres korespondencyjny oraz minimum 3 tys. mil na swoim koncie. LOT zaznaczył, że "klient sam decyduje o liczbie mil wymienionych na bilety".

Nowe usługi są odpowiedzią na rosnące oczekiwania pasażerów, którzy coraz częściej poszukują elastycznych metod płatności za podróże lotnicze. PayPo to wygodne narzędzie, pozwalające na zakup biletów z możliwością zapłaty w późniejszym terminie, co może być korzystne dla osób planujących podróże z wyprzedzeniem. Z kolei Cash&Miles daje lojalnym klientom większą swobodę w wykorzystaniu zgromadzonych mil.

LOT to jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie, działająca od 1929 roku. W swojej ofercie posiada bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Japonii i Korei Południowej. Flota przewoźnika obejmuje 15 szerokokadłubowych samolotów Boeing 787 Dreamliner, które obsługują połączenia dalekiego zasięgu, a także bezpośrednie loty do wielu europejskich stolic.

Źródło: PAP, LOT, MEDIA