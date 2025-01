Główne pytanie sondażu dotyczyło tego, czy osoby bezrobotne, niezależnie od narodowości, powinny tracić prawo do świadczenia 800 plus. Wyniki są dość zróżnicowane i pokazują, jak społeczeństwo jest podzielone w tej kwestii.

Co ze świadczeniem 800 plus? Kluczowe wyniki sondażu

20,5 proc. Polaków uważa, że wszyscy bezrobotni, niezależnie od narodowości, powinni tracić prawo do 800 plus.. 32,8 proc. ankietowanych chce, by świadczenie było odbierane jedynie osobom bez pracy, które są obywatelami Ukrainy. 33,2 proc. uznaje, że zatrudnienie nie powinno mieć znaczenia w przyznawaniu tego świadczenia. 13,4 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wyniki sondażu a preferencje polityczne

Zwolennicy obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) są bardziej podzieleni:

32 proc. popiera odbieranie świadczenia wszystkim bezrobotnym, 30 proc. sprzeciwia się temu. 16 proc. chce, by świadczenie było odbierane tylko Ukraińcom.

Jak głosuje elektorat PiS?

Zwolennicy opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) mają inne zdanie: 56 proc. chce, by świadczenie było odbierane tylko niepracującym obywatelom Ukrainy. 14 proc. jest za odbieraniem świadczenia wszystkim bezrobotnym. 29 proc. sprzeciwia się temu.

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefonicznych wywiadów w dniach 24-25 stycznia 2025 roku, na reprezentatywnej grupie 1070 osób.