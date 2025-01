Kwota wolna od zajęcia to określona suma pieniędzy, którą możesz swobodnie wypłacić z konta bankowego, nawet jeśli masz nałożone na nie zajęcie komornicze. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu zapewnić dłużnikowi podstawowe środki do życia.

Dobra wiadomość dla dłużników. Komornik zostawi więcej na koncie [NOWE LIMITY]

Wysokość kwoty wolnej jest ściśle związana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w danym roku kalendarzowym. Zmiany minimalnej krajowej powodują automatyczne zmiany kwoty wolnej.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto, więc kwota wolna czyli 75 proc. wynagrodzenia minimalnego to3499,50 zł. Oznacza to, że mimo zajęcia właśnie taką kwotę komornik zostawi na koncie. Natomiast jeśli masz na koncie mniej niż 3499,50 zł, bank nie przekaże komornikowi żadnych pieniędzy.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a długi alimentacyjne

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób zalegających z alimentami. Tu przepisy pozostają niezmienne. Komornik nadal może zająć nawet do 60 proc. wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości. Świadczenia alimentacyjne, ze względu na ich charakter, mają priorytet w egzekucji.

Co może zająć komornik?

Komornik dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi do odzyskiwania należności. Może zająć środki z rachunków bankowych, wynagrodzenie, emeryturę, a także ruchomości i nieruchomości.

Co jest zabezpieczone przed zajęciem?

Mimo szerokich uprawnień komornika, istnieją świadczenia, których nie można zająć. Należą do nich między innymi: 500+, alimenty, świadczenia z pomocy społecznej, stypendia oraz różne dodatki rodzinne.

