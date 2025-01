Przed publikacją danych, kurs EUR/PLN oscylował wokół 4,266, a USD/PLN był na poziomie 4,14. Po ogłoszeniu wyników złoty na krótko osłabił się do 4,27/EUR i 4,18/USD.

Dane okazały się sporo lepsze od oczekiwań. Liczba miejsc pracy wzrosła dużo bardziej niż wskazywały prognozy. Świadczy to o tym, że gospodarka amerykańska ma się nieźle, więc nie ma nacisku na Fed, by obniżać stopy procentowe, szczególnie w kontekście obecnej niepewności panującej na rynkach – powiedziała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Rynek jeszcze bardziej utwierdził się w przekonaniu, że Fed będzie obniżał stopy w dużo mniejszym tempie, a być może nawet wstrzyma się z obniżką w styczniu. Do tego dochodzi chaos informacyjny związany z polityką D. Trumpa i do zaprzysiężenia nowego prezydenta będzie utrzymywał się niepokój na rynkach - dodała.

Wpływ na rynek długu

Lepsze dane z USA wpłynęły także na rentowności amerykańskich papierów skarbowych, które tuż po publikacji wzrosły wzdłuż całej krzywej.

Tuż po publikacji wzrosty rentowności były dwucyfrowe, a później spadły do około 8 punktów bazowych. To wpływa na inne rynki, w tym nasz – wskazała Kurtek. U nas na krótkim końcu nie ma dużych zmian, ale na długim końcu wzrosty są spore, w okolicach 6-7 pb. Rentowność 10-latki przekroczyła 6 proc. Widać, że Stany Zjednoczone dziś rozdają karty i determinują to, co dzieje się na innych rynkach - dodała.

Kluczowe wydarzenia w Polsce

Na lokalnym rynku uwaga inwestorów skupi się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej oraz aukcji bonów skarbowych zaplanowanej na poniedziałek. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zaoferuje 45-tygodniowe bony o wartości 3-6 mld zł. Będzie to pierwsza taka aukcja od 2020 roku.

Na rynku nie oczekuje się zmian poziomu stóp procentowych, ale znakiem zapytania pozostaje retoryka polityki pieniężnej Rady i konferencja prezesa Glapińskiego – powiedziała Kurtek.

Dane z amerykańskiego Departamentu Pracy wskazują, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w grudniu o 256 tys. przy prognozach na poziomie 165 tys. Stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc., a wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 3,9 proc. rok do roku. Te lepsze od oczekiwań wyniki mają szansę kształtować globalne trendy rynkowe w nadchodzących tygodniach.

KURSY WALUT

piątek piątek czwartek 16:17 09:15 16:45 EUR/PLN 4,2661 4,2659 4,2622 USD/PLN 4,1583 4,1424 4,1392 CHF/PLN 4,5413 4,5388 4,5365 EUR/USD 1,026 1,0298 1,0298 OK0127* 5,21 5,18 5,18 DS1029 5,71 5,68 5,65 DS1034 6,04 6,02 5,99

*zmiana benchmarku

Źródło: PAP, PAP Biznes