Jednocześnie zaledwie 3 proc. firm planuje obniżki, co daje wskaźnik netto na poziomie 53 pkt proc. Choć wynik ten jest najniższy od czterech lat, nadal pozostaje zaskakująco wysoki w obliczu wyraźnego spadku inflacji w ostatnim czasie.

Kolejny rok drożyzny? Co najmniej 57 proc. firm planuje podwyżki w 2025 roku

Firmy, które planują podwyżki, najczęściej wskazują na wzrosty w przedziale 5-10 proc. Największa grupa (23 proc.) przewiduje podwyżki na poziomie 3-4 proc., natomiast co dziewiąta firma zakłada wyższe zmiany, sięgające nawet 11-25 proc. Szczególnie popularne są podwyżki na poziomie 5-7 proc., które deklaruje najwięcej średnich i dużych przedsiębiorstw.

Koszty energii i pracy jako główne bariery

Raport zwraca uwagę, że wysokie koszty energii stanowią istotną przeszkodę dla 74 proc. firm. Równie duże wyzwanie stanowi presja na wzrost wynagrodzeń, co według 81 proc. ankietowanych podnosi koszty działalności. Autorzy raportu wskazują, że pomimo trudnych warunków gospodarczych, popyt konsumpcyjny w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi płac i wsparciu socjalnemu.

Polska w kontekście globalnym

Pod względem skłonności do podnoszenia cen Polska nie wyróżnia się na tle innych gospodarek. W międzynarodowym badaniu Grant Thornton International, obejmującym 29 krajów, aż w 15 odsetek firm planujących podwyżki jest wyższy niż w Polsce. Przodują w tej kategorii Turcja (76 proc.), Nigeria (73 proc.) oraz Indonezja i Irlandia (po 72 proc.).

Wpływ wojny i kryzysu energetycznego

Zdaniem ekspertów, skłonność do podnoszenia cen jest wynikiem kilku nakładających się czynników. Trwająca wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny wpływają na wzrost kosztów energii i transportu, co z kolei prowadzi do wyższych kosztów produkcji oraz świadczenia usług.

Prognozy na przyszłość

Eksperci Grant Thornton przewidują, że inflacja w Polsce w 2025 roku wzrośnie średniorocznie do 5,1 proc., czyli o około 1,5 pkt proc. więcej niż w 2024 roku. Wyniki badania sugerują jednak, że rzeczywisty wzrost może być jeszcze wyższy.

Raport opiera się na badaniu przeprowadzonym w grudniu 2024 roku przez firmę Biostat na grupie 100 średnich i dużych firm w Polsce. Badanie jest częścią globalnego projektu International Business Report, obejmującego ponad 10 tys. właścicieli i członków zarządów przedsiębiorstw w 147 krajach.

Grant Thornton to międzynarodowa organizacja audytorsko-doradcza z tradycjami sięgającymi 1904 roku. W Polsce działa od 1993 roku, zatrudniając ponad 1 tys. pracowników.

Źródło: Media, PAP