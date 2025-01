Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku? KRRiT podała stawki

W najnowszym rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapadła decyzja o wysokości opłat abonamentowych na rok 2025. KRRiT zdecydowała, żew 2025 roku stawki będą takie same jak w 2024 roku. To oznacza, że miesięczna opłata za posiadanie radia wynosi nadal 8,70 zł, a za telewizor lub radio i telewizor – 27,30 zł.

Kto musi płacić abonament RTV? Zasady są jasne

Każde gospodarstwo domowe posiadające co najmniej jedno urządzenie radiowe lub telewizyjne jest zobowiązane do opłacania abonamentu RTV. Osoby fizyczne uiszczają jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Trzeba wiedzieć, że posiadanie abonamentu na telewizję kablową, satelitarną czy platformę cyfrową nie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Abonament RTV obejmuje również publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne, państwowe i prywatne uczelnie wyższe, a także domy pomocy społecznej. Każda z tych instytucji musi wnieść jedną opłatę abonamentową bez względu na liczbę posiadanych odbiorników.

Poczta Polska nakłada kary za nieopłacony abonament RTV

Opłacania abonamentu pilnują urzędnicy z Poczty Polskiej. To oni przeprowadzają kontrole w domach i instytucjach. Kontrolerzy sprawdzają, czy w domu lub mieszkaniu znajdują się niezarejestrowane odbiorniki.

W przypadku, gdy odbiornik jest zarejestrowany, ale opłaty nie są regulowane, Poczta Polska ma prawo egzekwować należności i nakładać kary za opóźnienia. Abonament powinno się opłacić do 25. dnia miesiąca. Osoby, które są do tego uprawnione, ale tego nie zrobiły, mogą liczyć się z wezwaniem do uregulowania zaległości. Osoba zadłużona ma na to 7 dni.

Termin zapłaty abonamentu za styczeń mija25 stycznia. Niedotrzymanie terminu płatności oraz zlekceważenie wezwań do uregulowania należności może prowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Ile wynosi kara za nieopłacanie abonamentu RTV?

Niepłacący za abonament RTV muszą liczyć się z tym, że będą zmuszeni uiścić zaległe opłaty oraz karę wynoszącą 30-krotność opłaty. Osobom, które powinny, a nie płacą abonamentu RTV, grozi obecnie kara w wysokości nawet 819 zł.

W ramach postępowania egzekucyjnego urząd może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika. W konsekwencji kara może być ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.