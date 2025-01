Poczta Polska przypomina o obowiązku opłacania abonamentu RTV przez wszystkich posiadaczy zarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych, podkreślając, że rejestracja tych urządzeń jest niezbędna do pobierania opłat.

Firma powołuje się na obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych obowiązek opłacania abonamentu RTV. Zgodnie z tymi przepisami, każdy, kto posiada urządzenie zdolne do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, jest zobowiązany do jego rejestracji i uiszczania opłat, niezależnie od tego, czy faktycznie z niego korzysta. Prawo zakłada, że posiadanie takiego urządzenia jest równoznaczne z jego użytkowaniem.

Abonament RTV

Osoby, które zarejestrowały swoje urządzenia w systemie Poczty Polskiej, są zobowiązane do wnoszenia opłat abonamentowych do 25. dnia każdego miesiąca. Najbliższy termin płatności przypada na 25 stycznia. Istnieje możliwość dokonania jednorazowej opłaty za cały rok, co, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pocztę Polską, wiąże się z dodatkowymi korzyściami finansowymi w porównaniu z płatnościami miesięcznymi.

Mimo upływu czasu, wysokość opłat abonamentowych za korzystanie z radia i telewizji pozostaje niezmieniona. KRRiT zdecydowała, że w 2025 roku stawki będą takie same jak w 2024 roku. To oznacza, że miesięczna opłata za posiadanie radia wynosi nadal 8,70 zł, a za telewizor lub radio i telewizor – 27,30 zł.

Niezarejestrowany telewizor lub radio, czy też brak opłat za zarejestrowany sprzęt, to poważne przewinienie. Grożą za to wysokie kary finansowe: 261 zł za radio i aż 819 zł za telewizor. Jeśli nie zapłacimy kary w wyznaczonym terminie, sprawa trafi do urzędu skarbowego, który ma skuteczne sposoby na odzyskanie zaległości.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Krąg osób zwolnionych z opłat abonamentowych jest dość szeroki. Wiele osób, spełniając kryteria wiekowe lub dochodowe, może korzystać z tego przywileju, często nawet o tym nie wiedząc. Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są następujące grupy osób: seniorzy powyżej 75. roku życia, weterani wojenni będący inwalidami oraz członkowie ich rodzin, osoby z I grupą inwalidzką, beneficjenci świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz emeryci po 60. roku życia, których dochód nie przekracza połowy średniej krajowej.

Choć w niektórych przypadkach emeryci mogą być zwolnieni z opłat abonamentowych, warto pamiętać, że nie zawsze jest to procedura automatyczna. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku Poczta Polska samodzielnie, na podstawie danych z PESEL, przyznaje zwolnienie.

Jakie formalności muszą dopełnić pozostali? Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV, należy udać się do oddziału Poczty Polskiej i złożyć niezbędne dokumenty. Konieczne jest również przedłożenie "Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych". Ponadto użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Poczty Polskiej o wszelkich zmianach swojej sytuacji, które mogą wpłynąć na prawo do zwolnienia. Zgłoszenie należy złożyć w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono komplet wymaganych dokumentów.

Likwidacja abonamentu RTV

Ministerstwo Kultury pracuje nad nową ustawą, która ma na celu zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zamiast niego, media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa, otrzymując 0,09 proc. Produktu Krajowego Brutto. Obecnie odpowiada to około 3,5 miliardom złotych. Mimo zapowiedzi zmian, rząd wstrzymuje się z wprowadzeniem nowych przepisów, czekając na wyniki wyborów prezydenckich. Najwcześniej nowe regulacje mogłyby wejść w życie w 2026 roku. To oznacza, że do końca tego roku obywatele będą nadal zobowiązani do uiszczania opłaty abonamentowej, niezależnie od tego, czy korzystają z mediów publicznych.