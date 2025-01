Od 1 stycznia 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną i spełniające określone warunki mogą otrzymać nowy dodatek dopełniający. Jest to dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 2520 zł rocznie, które ma wspomóc osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wypłaty będą połączone z rentą socjalną, co oznacza, że pieniądze trafią na konto rencistów w jednej transzy.

Kto otrzyma pieniądze automatycznie?

Nie wszyscy będą musieli składać wnioski o dodatek. Osoby, które już na 1 stycznia 2025 r. mają prawo do renty socjalnej, są całkowicie niezdolne do pracy i jednocześnie niezdolne do samodzielnej egzystencji,

otrzymają dodatek bez żadnych formalności. ZUS sam przyzna im środki.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski muszą złożyć osoby, które mają prawo do renty socjalnej, są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokument oznaczony symbolem EDD-SOC można składać od 1 stycznia 2025 roku we wszystkich placówkach ZUS lub przez internet.

Dodatek dopełniający wynosi 2520 zł i będzie corocznie waloryzowany. Warto jednak pamiętać, że od tej kwoty zostanie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek może także podlegać potrąceniom komorniczym, podobnie jak renta socjalna.

Pierwsze wypłaty zaplanowano na maj 2025 roku. Osoby, które spełnią warunki bez składania wniosku, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia. Natomiast w przypadku późniejszego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek będzie naliczany od miesiąca, w którym spełniono warunki.