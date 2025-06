Jak rozpocząć proces refundacji?

Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania jest wizyta u okulisty. Specjalista przeprowadzi badanie wzroku i, w razie potrzeby, wystawi receptę na odpowiednie szkła korekcyjne lub soczewki. Z tą receptą należy udać się do salonu optycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ. To kluczowe, ponieważ tylko w takich placówkach możliwa jest realizacja refundacji. Warto upewnić się, czy dany optyk współpracuje z Funduszem, aby uniknąć nieporozumień.

Wysokość dofinansowania – od czego zależy?

Kwota, jaką NFZ dopłaci do okularów lub soczewek, jest zmienna i zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj wady wzroku, wiek pacjenta oraz tzw. udział własny, czyli część kosztów, którą pacjent pokrywa z własnej kieszeni.

Dla dzieci do 18. roku życia refundacja może wynieść nawet 100 proc. wartości, jednak do określonej kwoty maksymalnej.

Dorośli zazwyczaj muszą dopłacić od 10 proc. do 30 proc. wartości okularów lub soczewek.

Stawki dofinansowania w 2025 roku

Oto szczegółowe stawki dofinansowania z NFZ, które obowiązują w 2025 roku:

Soczewki do czytania z bliska:

Dzieci : 100 proc. refundacji do kwoty 25 zł (jeśli moc soczewek mieści się w zakresie ±6,00 dioptrii).

: 100 proc. refundacji do kwoty (jeśli moc soczewek mieści się w zakresie ±6,00 dioptrii). Dorośli: 30 proc. zwrotu tej wartości.

Soczewki do patrzenia w dal:

Dzieci : 100 proc. refundacji do 25 zł.

: 100 proc. refundacji do 25 zł. Dorośli: 30 proc. zwrotu tej wartości.

Soczewki o większej mocy (powyżej ±6,25 dioptrii):

NFZ może pokryć do 350 zł.

Dorośli: wymagany 10 proc. udział własny.

Refundacja przy poważniejszych problemach ze wzrokiem

W przypadku bardziej złożonych problemów ze wzrokiem, takich jak stożek rogówki, anizometropia czy utrata gałki ocznej, NFZ oferuje częściowe finansowanie specjalistycznych rozwiązań:

Twarde, hybrydowe i miniskleralne soczewki kontaktowe : Dofinansowanie wynosi do 600 zł rocznie , z 10 proc. udziałem własnym pacjenta.

: Dofinansowanie wynosi do , z 10 proc. udziałem własnym pacjenta. Miękkie soczewki kontaktowe : Refundacja jest niższa, do 150 zł rocznie , również z 10 proc. udziałem własnym.

: Refundacja jest niższa, do , również z 10 proc. udziałem własnym. Protezy oka: Osoby po usunięciu gałki ocznej mogą otrzymać do 700 zł refundacji. Dzieci otrzymują protezy zgodnie z zaleceniami lekarza, natomiast dorośli mogą wymieniać protezę co 5 lat.

Częstotliwość korzystania z dofinansowania

NFZ określił również, jak często można ubiegać się o refundację:

Dzieci : Mogą korzystać z refundacji co 6 miesięcy .

: Mogą korzystać z refundacji . Dorośli : Raz na 2 lata.

: Raz na Soczewki kontaktowe: Dofinansowanie przysługuje co 12 miesięcy.

Gdzie zrealizować refundację?

Refundację najlepiej zrealizować w salonie optycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Wiele osób nie wie, że taka pomoc im przysługuje, dlatego warto sprawdzić, czy spełniasz warunki i złożyć wniosek, zanim poniesiesz pełen koszt z własnej kieszeni.