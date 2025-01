ZUS przypomina o możliwości ubiegania się o ważne świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim profilu na portalu X przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie tzw. renty wdowiej. Już od początku 2025 roku można ubiegać się o otrzymanie tego świadczenia.

ZUS przyjmuje wnioski o rentę wdowią od 1 stycznia 2025 roku. Wniosek ten składa się w dwojaki sposób:

elektronicznie za pośrednictwem PUE/eZUS ;

; w formie papierowej – wysyłając pocztą lub składając w placówkach ZUS.

Wypłatę renty wdowiej można łączyć z pobieraniem innych świadczeń. Jednak aby ZUS mógł przyznać połączone świadczenie, należy złożyć wniosek ERWD (wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną) – formularz tego wniosku również jest już dostępny od stycznia 2025.

Do kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie renty wdowiej. Na złożenie wniosku jest sporo czasu. Bowiem wypłata łączonych świadczeń ruszy najwcześniej od lipca 2025 – pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2025. Mimo, że to ponad pół roku, to jednak warto się tym zająć wcześniej.

Renta wdowia: co to za świadczenie i komu przysługuje

Renta wdowia jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest zagwarantowanie godnych warunków życia seniorowi na emeryturze, gdy ten straci swojego współmałżonka. Jak podaje rządowy portal GOV.pl, obecnie co piąta osoba powyżej 65 roku życia jest zagrożona w Polsce ubóstwem.

Jak wyjaśnia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: "Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie, a jedna osoba odchodzi, to jest to ogromna osobista tragedia. Nie chcemy, żeby była to również tragedia finansowa. Koszty życia maleją niewiele, a budżet domowy kurczył się dotychczas o ponad połowę." Wprowadzone przepisy prawne mają na celu zapewnić bezpieczeństwo materialne i stabilność finansową osobom starszym. Świadczenie to ma dotyczyć wszystkich osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń. Ponadto renta ma przysługiwać również tym osobom, które zostały wdową lub wdowcem przed wejściem przepisów w życie.

Warto również pamiętać że warunkiem nabycia prawa do renty jest pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz osiągnięcie przez wdowę lub wdowca powszechnego wieku emerytalnego, a który obecnie wynosi: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Renta wdowia nie dotyczy osób, które ponownie zawarły związek małżeński.