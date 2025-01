ZUS przypomina o ważnej dacie: dziś mija termin złożenia wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim profilu na portalu X przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ”aktywnie w żłobku”. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 2 grudnia 2025 roku. Tylko wtedy otrzyma się wypłatę tego świadczenia z wyrównaniem od października 2024.

Jak informuje ZUS, od 3 stycznia 2025 obowiązywać będą standardowe terminy. Aby mieć prawo do tego świadczenia od momentu, gdy dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek o jego przyznanie w ciągu 2 miesięcy od tego dnia. Dlatego też rodzice, który chcą otrzymać wyrównanie od października, powinni złożyć wniosek do czwartku 2 stycznia. Po tym dniu rodzice nie będą mieć możliwości uzyskania świadczenia z wyrównaniem od wcześniej miesiąca.

Reklama

Reklama

Co w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie ”aktywnie w żłobku” po 2 grudnia 2025.Złożenie wniosku po upływie 2 miesięcy - począwszy od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka - skutkuje tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna świadczenie dopiero od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Natomiast za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie będzie przysługiwać.

Świadczenie: ”aktywnie w żłobku”: co to za świadczenie, komu przysługuje, ile wynosi

Ile wynosi świadczenie ”aktywnie w żłobku”. Jak podaje portal Infor.pl, świadczenie ”Aktywnie w żłobku” wynosi maksymalnie 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także stałego zaangażowania opiekuna w proces leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie to może wzrosnąć do 1900 zł miesięcznie.

Na co przeznaczone są środki ze świadczenia. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czesnego, jednak nie obejmują wydatków na wyżywienie. Kwota świadczenia nie może przekroczyć faktycznej opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jaki jest wymagany wiek dziecka. Warto pamiętać, że świadczenie ”aktywnie w żłobku” nie ma dolnego limitu wiekowego. A to oznacza, że można je otrzymać również na dzieci poniżej pierwszego roku życia. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Natomiast określono górny limit wiekowy – świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. W sytuacji, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, świadczenie można otrzymać do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Jak złożyć wniosek przyznanie świadczenia ”aktywnie w żłobku”

Aby otrzymać świadczenie ”aktywnie w żłobku”, konieczne jest złożenie wniosku przez rodzica dziecka. Należy go złożyć drogą elektroniczną. Do wyboru jest kilka sposobów złożenia wniosku: