Inicjatywa ta, oparta na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, ma na celu wsparcie pacjentów potrzebujących kompleksowej opieki.

Rehabilitacja narządu głosu: wsparcie dla 7800 pacjentów

ZUS poszukuje ośrodków do prowadzenia rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym. Jest to kluczowa oferta, która ma na celu poprawę jakości życia osób z problemami głosowymi. W ramach tego profilu, ZUS zaplanował realizację łącznie 7800 miejsc w latach 2025-2028. Szczegółowy harmonogram zakłada

800 miejsc w 2025 roku,

2800 miejsc w 2026 roku,

2800 miejsc w 2027 roku

1400 miejsc w 2028 roku.

Oznacza to znaczne zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne w tym obszarze, co stanowi dużą szansę dla wyspecjalizowanych placówek.

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekroczyć kwoty 410 PLN. Ta informacja jest kluczowa dla potencjalnych oferentów, którzy muszą dostosować swoje kalkulacje do ustalonego limitu. Dokumentacja konkursowa, dostępna na stronie ZUS, obejmuje

formularz oferty (I-NGL-2025-2028),

(I-NGL-2025-2028), wykaz wymaganego wyposażenia w gabinety ,

, aparaturę leczniczą i diagnostyczną ,

, specyfikację wymagań dla ośrodka realizującego umowę

realizującego umowę wzór umowy wraz z załącznikiem.

Te dokumenty są niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, zapewniając transparentność i zgodność z regulaminem.

Rehabilitacja psychosomatyczna

Równolegle, ZUS ogłosił konkurs na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym. Ten obszar rehabilitacji jest niezwykle istotny w kontekście rosnącej liczby osób z dolegliwościami wynikającymi z wzajemnych oddziaływań ciała i umysłu. W ciągu czterech lat (2025-2028) ZUS planuje zapewnić łącznie 2028 miejsc w tym profilu. Rozkład miejsc na poszczególne lata to:

208 miejsc w 2025 roku,

728 miejsc w 2026 roku,

728 miejsc w 2027 roku

364 miejsca w 2028 roku.

Maksymalna cena za jeden dzień pobytu dla rehabilitacji psychosomatycznej została ustalona na 340 PLN. Podobnie jak w przypadku rehabilitacji narządu głosu, dostępna jest pełna dokumentacja konkursowa, w tym formularz oferty (II-PS-2025-2028), wykaz wymaganego wyposażenia, specyfikacja wymagań dla ośrodka oraz wzór umowy z załącznikiem.

Kluczowe terminy i procedury składania ofert

Wszystkie zainteresowane ośrodki rehabilitacyjne mają nieprzekraczalny termin na złożenie ofert do 2 lipca 2025 roku, do godziny 9:00. Oferty należy dostarczyć do siedziby ZUS, mieszczącej się pod adresem ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, 2 lipca 2025 roku, o godzinie 9:30, również w siedzibie ZUS w Warszawie.