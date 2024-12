Nie odnotowano większych zmian na parze EUR/USD, która pozostaje w pobliżu poziomu 1,0426. Na rynku obligacji rentowności polskich papierów wartościowych również pozostają stabilne. Rentowność obligacji 2-letnich wynosi 5,10 proc., 5-letnich utrzymuje się na poziomie 5,52 proc., a 10-letnich w okolicach 5,9 proc.

Złoty, euro i dolar stabilne, co z frankiem? Kursy walut na początku tygodnia

"Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich i niemieckich 10-latek pozostają bez większych zmian" – podkreślają analitycy w raporcie.

Porównanie kursów walut

Dane pokazują, że kurs EUR/PLN zmniejszył się z piątkowego poziomu 4,2717 do 4,2694. W tym samym czasie USD/PLN wzrósł minimalnie z 4,0953 do 4,0950. Frank szwajcarski (CHF/PLN) jest notowany na poziomie 4,5399, co oznacza delikatny spadek z piątkowego kursu wynoszącego 4,5455.

poniedziałek piątek piątek 09:13 16:45 09:19 EUR/PLN 4,2694 4,2717 4,268 USD/PLN 4,0950 4,0953 4,096 CHF/PLN 4,5399 4,5455 4,55 EUR/USD 1,0426 1,0431 1,042 PS1026 5,10 5,08 5,08 DS1029 5,52 5,5 5,5 DS1034 5,90 5,89 5,87

