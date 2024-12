Jednym z kluczowych tematów, które jasnowidz porusza w swoich wizjach, jest nadchodzący kryzys gospodarczy. Jackowski przewiduje, że pierwszym sygnałem zbliżającego się krachu będzie poważny problem z ropą.

Jak stwierdził, cena ropy wzrośnie, a w niektórych krajach mogą wystąpić jej braki. Choć będzie to krótkotrwały problem, to wkrótce po nim nastąpi "potężny krach" na rynku finansowym, którego skutki będą odczuwalne przez długie lata.

Jasnowidz Jackowski o 2025: Krach, kryzys, wojna. Ekstremalne zmiany czekają nas wszystkich

Kiedy ten krach się zacznie, będzie to krach wielkich strat i spadków. Politycy w różnych państwach będą mówili, iż ten krach da się opanować, ale wyjście z niego potrwa co najmniej 8 lat. To będzie krach, który trwale zmniejszy stopę życiową obywateli – mówił Krzysztof Jackowski.

Wizja Jackowskiego. Wojna na Bliskim Wschodzie

Jackowski w swoich ostatnich przewidywaniach na 2025 często zwraca też uwagę na możliwy konflikt zbrojny, który rozprzestrzeni się na większą część świata. Jasnowidz twierdzi, że w 2025 roku Izrael może zaatakować Iran, co wywoła jeszcze szerszą wojnę, w którą Polska również może zostać wciągnięta.

W 2025 roku może nastąpić sytuacja, w której Polska będzie musiała, czy chce, czy nie chce w niektórych rzeczach brać udział. Moim zdaniem jeśli tak się stanie, w 2025 roku wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie. Wojna, do której mocno przygotował się Izrael. Zostanie zaatakowany Iran. A to roznieci znaczy większą wojnę - podkreślił Jackowski.

Źródło: You Tube, SuperExpress, Eska.pl, MEDIA