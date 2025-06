Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami:

Minimalne wynagrodzenie za pracę: Od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto . To o 140 zł więcej niż obecna stawka (4666 zł brutto), co stanowi 3 proc. wzrost.

Minimalna stawka godzinowa: Dla określonych umów cywilnoprawnych również wzrośnie o 3 proc., osiągając poziom 31,40 zł brutto od 1 stycznia 2026 roku.

Związki zawodowe chcą więcej, pracodawcy mniej

Propozycja rządu staje w obliczu odmiennych oczekiwań partnerów społecznych. Związki zawodowe (NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ) we wspólnym stanowisku zażądały znacznie wyższej kwoty. Proponują, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. To oznaczałoby wzrost o 7,48 proc., czyli o 349 zł. Dodatkowo, postulują wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o co najmniej 9,05 proc., a w państwowej sferze budżetowej – o co najmniej 12 proc.

Strona pracodawców z kolei uważa, że wzrost płacy minimalnej w 2026 roku powinien bazować na wskaźniku wynikającym z obowiązującej ustawy, co oznacza, że nie powinien przekroczyć 50 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2025

Przypominamy, że aktualnie, od 1 stycznia 2025 roku, minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4666 zł brutto. W tym roku nie przewidziano drugiej podwyżki w ciągu roku, co miało miejsce w latach poprzednich. Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i o świadczenie usług wynosi obecnie 30,50 zł brutto.