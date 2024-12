W ostatnich tygodniach wiele mówi się o rekordowo wysokich cenach masła. Sprawdziliśmy więc, co na ten temat mówią anonimowe dane z paragonów – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W analizie uwzględniono paragony z datą zakupu od 1. do 6. dnia każdego miesiąca z 2024 r. Badanie przedstawia medianę cen regularnych w poszczególnych okresach dla jednej z najpopularniejszych marek masła w Polsce.

Ceny masła

Od początku roku skok w cenie o ponad 30 proc. Dane z paragonów potwierdzają wyraźny wzrost ceny. Na początku stycznia tego roku mediana cen wynosiła 6,99 zł za kostkę masła. W analogicznych dniach grudnia koszt tego produktu wzrósł do 9,11 zł za sztukę.

Co ciekawe, pierwsze półrocze 2024 r. było dość stabilne cenowo. Od stycznia do lipca mediana cen regularnych oscylowała między 6,99 zł a 7,49 zł. Wahania te były na tyle niewielkie, że wielu konsumentów mogło nie zauważyć większych różnic w cenach – informuje Antonina Grzelak.

Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie roku. W sierpniu cena regularna masła doszła do poziomu 7,80 zł, natomiast we wrześniu wynosiła już 7,99 zł. Jesienią wzrosty były jeszcze bardziej widoczne. W październiku i listopadzie cena za kostkę masła skoczyła do 8,49 zł, a w grudniu osiągnęła rekordowe 9,11 zł za sztukę – dodaje.

Prognozy ekspertów

Prognozy wielu ekspertów mówią o kolejnych podwyżkach cen masła, jednak sytuacja na rynku spożywczym jest dynamiczna i zależna od wielu czynników (np. koszty produkcji, sytuacja ekonomiczna, zmieniające się preferencje konsumentów). Czy grudniowy rekord cenowy to zwiastun dłuższego trendu wzrostowego? To pytanie pozostaje nadal otwarte.