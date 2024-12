Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wystawienie dużych ilości masła na sprzedaż ma przyczynić się do stabilizacji cen na krajowym rynku. W komunikacie podkreślono, że wzrost cen masła dotknął także Polskę, co skłoniło rząd do działania.

Przetarg obejmuje mrożone masło, które pochodzi z państwowych rezerw żywnościowych. Cena minimalna ustalona przez RARS wynosi 28,38 zł za kilogram (bez VAT). Otwarcie ofert zaplanowano na czwartek, 19 grudnia 2024 roku.

Masło z rezerw strategicznych

Sprzedawane masło pochodzi z zapasów żywnościowych RARS, które są utrzymywane w celu zapewnienia ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych. KPRM zaznaczyła, że rezerwy mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli.