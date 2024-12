Ostatnia niedziela handlowa w 2024 roku

W 2024 roku ostatnią niedzielą handlową będzie 22 grudnia. Oznacza to, że jeśli planujecie zakupy na Sylwestra, to warto zaplanować je wystarczająco wcześnie, bo nie zrobimy ich w niedzielę go poprzedzającą (29 grudnia).

Następna taka okazja do większych zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 26 stycznia 2025 roku. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą, niedziele handlowe w Polsce przypadają jedynie siedem razy w roku.

Reklama

Gdzie zrobić zakupy 29 grudnia 2024 roku?

Choć duże sklepy będą zamknięte, nie oznacza to, że zrobienie jakichkolwiek zakupów jest niemożliwe. Tego dnia otwarte mogą być:

Małe sklepy osiedlowe – decyzja o ich działalności należy do właściciela.

Sklepy franczyzowe – takie jak Żabka czy Carrefour Express, pod warunkiem, że obsługę zapewni właściciel punktu. Stacje paliw – oferujące podstawowe produkty spożywcze oraz artykuły niezbędne w podróży.

Godziny otwarcia tych miejsc warto jednak sprawdzić bezpośrednio w wybranych punktach, ponieważ mogą się różnić.

Niedziele handlowe w 2025 roku – zaplanuj zakupy

W 2025 roku zakupy w niedzielę będzie można zrobić w następujące dni:

26 stycznia 2025 r.,

13 kwietnia 2025 r.,

27 kwietnia 2025 r.,

29 czerwca 2025 r.,

31 sierpnia 2025 r.,

14 grudnia 2025 r.,

Reklama

21 grudnia 2025 r.

Warto uwzględnić te daty w swoich planach zakupowych, zwłaszcza w okresach przedświątecznych i wakacyjnych.