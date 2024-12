Jak podaje Związek Banków Polskich (ZBP), statystyczny Polak w 2024 roku planuje wydać na Święta średnio 1576 zł, co oznacza wzrost o 5,77 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwięcej przeznaczymy na prezenty – średnio 681 zł, czyli aż o 20,5 proc. więcej niż w 2023 roku. Na organizację świątecznego stołu wydamy przeciętnie 637 zł, a na podróże do rodziny 359 zł, co również stanowi wzrost o 13 proc.