W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kluczowa zmiana zakłada, że okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła w Sejmie: Takich osób są w Polsce tysiące. Osób, które mimo wieloletniego doświadczenia, gdy rozpoczynają pracę na etacie, zaczynają od zera. (...) Ustawa o stażu pracy to uznanie, że praca to praca, i każda zasługuje na szacunek, każda zasługuje na dostrzeżenie, każda zasługuje na to, żeby to co wypracowane, przynosiło owoce w przyszłości.

Ci pracownicy zyskają

Celem nowych przepisów jest wyrównanie szans w dostępie do świadczeń pracowniczych. Pracownicy, którzy wcześniej prowadzili działalność lub pracowali na zleceniu, zyskają nowe uprawnienia, takie jak:

Prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego.

Możliwość otrzymywania nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.

i Dostęp do stanowisk wymagających udokumentowanego stażu pracy, a nie tylko doświadczenia.

Obecnie osoby te często mają mniej dni urlopu niż osoby zatrudnione na etacie przez krótki czas i nie mogą liczyć na dodatki stażowe. Nowe przepisy mają to zmienić, dając im pełne uznanie dla ich wcześniejszego zaangażowania zawodowego.

Jakie okresy będą zaliczane do stażu?

Projekt ustawy precyzuje, że do okresu zatrudnienia wliczać się będą:

Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność.

oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność. Okres zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Okresy wykonywania umowy zlecenia, świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą.

Okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Udokumentowany, przebyty za granicą okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.

Potwierdzenie stażu pracy odbędzie się za pomocą specjalnego zaświadczenia wydawanego przez ZUS. Jeśli z jakiegoś powodu ZUS nie będzie w stanie wystawić takiego dokumentu (np. z powodu długiego upływu czasu od danego okresu pracy), pracownik będzie mógł udowodnić staż własnymi dokumentami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, aby nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku.