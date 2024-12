Jak wynika z raportu Colliers pt. "CEE Living Sector. Emerging Trends and Opportunities in the CEE Living Market”", Polska odgrywa kluczową rolę w tym obszarze, oferując nowe możliwości dla inwestorów oraz najemców.

Stolica liderem sektora PRS

Warszawa, jako lider rynku PRS (Private Rented Sector), posiada obecnie około 8 tysięcy lokali w tym segmencie. Co więcej, w najbliższych latach planuje się podwojenie tej liczby. Segment build-to-rent rośnie dynamicznie również w innych miastach, takich jak Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto czy Łódź.

W 2023 roku do użytku oddano 11 tysięcy nowych lokali, co oznacza wzrost o imponujące 112 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie na rynku dostępnych jest łącznie 20,9 tysiąca jednostek mieszkalnych w segmencie najmu instytucjonalnego, a kolejne 8,4 tysiąca jest w trakcie budowy.

Mieszkania na wynajem podbijają Polskę. Co napędza rynek? [RAPORT]

Według Doroty Wysokińskiej-Kuzdry z Colliers, Polska wyróżnia się na tle regionu nie tylko liczbą projektów PRS, ale także rosnącą liczbą inwestycji certyfikowanych w systemie BREEAM. Inwestorzy coraz chętniej wdrażają rozwiązania ekologiczne, które wprost przekładają się na obniżenie kosztów operacyjnych, a jednocześnie wpisują się w korporacyjne założenia związane z dekarbonizacją posiadanych nieruchomości – wskazała ekspertka.

Wzrost popytu na mieszkania

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych, co świadczy o ogromnym potencjale tego segmentu. Z raportu wynika, że zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce już teraz jest ogromne, a do 2050 roku miasta takie jak Warszawa, Kraków, Poznań i Gdańsk spodziewają się dalszego wzrostu populacji.

Fundusze PRS poprzez swoją działalność zmniejszają istniejącą lukę podażową. Co więcej, oferta najmu instytucjonalnego kierowana jest absolutnie do każdej grupy najemców, np. obcokrajowców czy osób mających zwierzęta domowe, niezależnie od tego, na jaki okres miałaby być zawarta umowa najmu – podkreślił Michał Witkowski z Colliers.

Alternatywa dla kredytu hipotecznego

Rosnące ceny nieruchomości powodują, że najem instytucjonalny staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla kredytów hipotecznych. Dotyczy to zwłaszcza młodych profesjonalistów oraz rodzin z dziećmi. Coraz częściej wybieramy elastyczność i wygodę najmu zamiast długoterminowego zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego. Coraz częściej też, nawet posiadając mieszkanie na własność, decydujemy się na najem w miejscu, które nam bardziej życiowo odpowiada – zauważył Witkowski.

Rozwój rynku PBSA

Sektor PBSA (Purpose-Built Student Accommodation) również dynamicznie się rozwija. Polska zajmuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, notując prawie 70-procentowy wzrost rok do roku. W polskich miastach w budowie znajduje się obecnie 5,4 tysiąca jednostek PBSA, a kolejne 14,9 tysiąca jest w fazie planowania. Największym ośrodkiem tego typu inwestycji jest Kraków, gdzie dostępnych jest ponad 3,5 tysiąca miejsc w prywatnych akademikach, a w budowie znajdują się kolejne 2 tysiące miejsc. Warszawa plasuje się na drugim miejscu z 1,2 tys. łóżek i planami na ponad 3,7 tys. jednostek.

Kluczowi gracze na rynku CEE-6

Na rynku mieszkaniowym oraz w sektorze PRS w regionie CEE-6 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria) dominują wpływowi gracze, tacy jak Heimstaden Bostad, AFI Europe, NREP, Kajima, G-city, Zeitgeist Asset Management, CTR Group i Kooperativa Vienna Insurance Group. Firmy te rozszerzają swoją działalność, wnosząc innowacyjne rozwiązania do branży – podkreślono w raporcie. Szczególną rolę odgrywa Kajima, lider rynku prywatnych akademików i właściciel największego portfela tego typu nieruchomości w Polsce.

