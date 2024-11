W piątkowe popołudnie kurs EUR/PLN wynosił 4,3394, notując minimalny spadek o 0,06 proc., podczas gdy USD/PLN wzrósł o 0,69 proc. do 4,169. Na rynku EUR/USD odnotowano spadek o 0,74 proc., osiągając poziom 1,0409. Silny dolar to efekt globalnych trendów oraz słabszych od oczekiwań danych makroekonomicznych z Europy.

Reklama

Złoty w głębokiej defensywie. Dolar najsilniejszy od roku, a inflacja wciąż rośnie

Złoty dziś wyraźnie się osłabia, przede wszystkim do dolara. Aprecjacja dolara przesunęła kurs EUR/USD w okolice 1,042, a chwilowo nawet w pobliże 1,035. Dolar nie był tak silny od prawie roku. Euro traci pod wpływem słabszych odczytów PMI z Niemiec – skomentowała Izabela Sajdak, zarządzająca BNP Paribas TFI.

Rentowności obligacji skarbowych

Na rynku obligacji polskie papiery skarbowe wykazały pozytywną dynamikę. Rentowności dziesięcioletnich obligacji (DS1029) spadły w ciągu miesiąca o ponad 38 punktów bazowych, co stawia je w czołówce europejskiego rynku długu. Rentowności polskich obligacji skarbowych spadają, podążając za rynkami bazowymi. W tym tygodniu krajowe dziesięciolatki należą do najlepiej zachowujących się papierów w Europie – dodała Sajdak.

W Europie rynek długu przygotowuje się na możliwe większe cięcia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, co napędza popyt na obligacje. Z kolei w USA rentowności obligacji rosną – od początku listopada dziesięciolatki zanotowały wzrost o 10 punktów bazowych.

Dane PMI

Dane PMI z kluczowych gospodarek wskazują na spowolnienie. W Niemczech PMI dla sektora usług w listopadzie wyniósł 49,4 pkt wobec 51,6 pkt w poprzednim miesiącu, a w sektorze przemysłowym wzrósł nieznacznie z 42,8 pkt do 43,2 pkt. W całej strefie euro PMI dla usług spadł do 49,2 pkt, co jest wynikiem niższym od oczekiwań (51,6 pkt).

W USA natomiast PMI dla przemysłu wzrósł do 48,8 pkt, a w sektorze usług osiągnął imponujące 57 pkt, wyraźnie przekraczając oczekiwania analityków.

Złoty w głębokiej defensywie. Dolar szaleje, euro traci siły [KURSY WALUT i rentowności]

EUR/PLN 4,3394 4,3374 4,338 USD/PLN 4,169 4,1348 4,117 EUR/USD 1,0409 1,049 1,054 PS1026 4,87 4,93 4,92 DS1029 5,20 5,20 5,19 DS1034 5,59 5,58 5,57

Źródło: PAP Biznes

Polecamy Dziennik Gazeta Prawna - Pakiet Premium - miesięczna subskrypcja cyfrowa

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie