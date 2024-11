Pod koniec dnia, około godziny 16:20, kurs EUR/PLN wynosił 4,2941, co oznacza spadek o 0,31 proc. względem dnia poprzedniego. Kurs USD/PLN zniżkował o 0,38 proc., osiągając poziom 4,0666, natomiast para EUR/USD wzrosła o 0,06 proc. do 1,0559.

Złoty rośnie w siłę. Euro i dolar w odwrocie

Od godzin porannych złoty wyraźnie umacnia się w stosunku do euro, przy czym ten ruch widoczny jest też na węgierskim forincie i czeskiej koronie, choć w nieco mniejszej skali. Złoty jest poniżej 4,30/EUR, w okolicach 4,29, jest to poziom dawno niewidziany. To wydaje się sugerować, że inwestorzy zagraniczni przychylniej patrzą na waluty rynków wschodzących z naszego regionu – zauważyła Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Według ekspertki, to umocnienie złotego nastąpiło po okresie wzmożonej niepewności, która pojawiła się w wyniku amerykańskich wyborów prezydenckich. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że z początkiem grudnia złoty nie wróci do poziomów słabszych, cały czas ta niepewność jest bardzo duża – dodała.

Spadek inflacji pozytywnie odebrany przez inwestorów

Na rynku obligacji skarbowych rentowności spadły istotnie, co odzwierciedla zarówno globalne trendy, jak i reakcję na dane makroekonomiczne z Polski. W listopadzie inflacja wyniosła 4,6 proc. rok do roku, co oznacza spadek względem poprzedniego miesiąca. Było to zgodne z oczekiwaniami analityków.

Inflacja na poziomie 4,6 proc. cofnęła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca i przełamała trend ostatnich miesięcy, kiedy inflacja podnosiła się. Myślę, że inwestorzy oceniają odczyt w ten sposób, że może on skłaniać Radę Polityki Pieniężnej do szybszych obniżek stóp procentowych – stwierdziła Monika Kurtek.

Ekspertka zauważyła jednak, że istotna część listopadowego odczytu wynika z efektu statystycznego, co może oznaczać powrót inflacji do wyższych poziomów w grudniu.

Prognozy na kolejne dni

Zdaniem ekonomistów, przyszły tydzień przyniesie dalszą zmienność na rynkach. W poniedziałek 2 grudnia opublikowane zostaną wskaźniki PMI dla gospodarek europejskich i USA, które mogą wpłynąć na wycenę walut. Z kolei 6 grudnia poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy, co będzie kolejnym kluczowym wydarzeniem dla globalnych rynków finansowych.

Działania Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych przetargach sprzedaży obligacji skarbowych w grudniu. Łączna podaż na przetargach zaplanowanych na 11 i 18 grudnia ma wynieść 5–10 mld zł. Jednocześnie w październiku udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 1,2 mld zł, osiągając poziom 148,4 mld zł.

Z kolei wiceminister finansów Jurand Drop podkreślił, że na koniec listopada stan środków na rachunkach budżetowych przekroczył 140 mld zł.

KURSY WALUT

piątek piątek czwartek 16:20 09:31 16:19 EUR/PLN 4,2941 4,3036 4,3056 USD/PLN 4,0666 4,0715 4,0808 CHF/PLN 4,6107 4,6204 4,6205 EUR/USD 1,0559 1,057 1,0551 PS1026 4,81 4,85 4,87 DS1029 5,15 5,2 5,23 DS1034 5,51 5,57 5,59

