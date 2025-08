Rusza specjalna wyprzedaż na loty

Ryanair, opublikowała ofertę "Prime Member” na sierpień, oferując członkom 50 euro zniżki na loty w obie strony w okresie od 30 października do 27 listopada. Ta 72-godzinna wyprzedaż jest dostępna tylko dla członków Ryanair Prime,

Reklama

Sierpniowa wyprzedaż dla członków Prime jest piątą miesięczną wyprzedażą miejsc, od momentu uruchomienia przez Ryanair programu zniżek dla subskrybentów w wysokości 79 euro w marcu. Członkowie Prime zgromadzili do tej pory ponad 500 euro oszczędności przy 12-miesięcznym koszcie członkostwa wynoszącym zaledwie 79 euro. Pięć miesięcznych wyprzedaży miejsc w samolocie Ryanair pozwoliło członkom Prime zaoszczędzić 220 euro, czyli prawie trzykrotnie więcej niż wynosi koszt członkostwa w programie Prime wynoszący 79 euro.

Wyprzedaż potrwa 72 godziny

Ryanair CMO, Dara Brady powiedziała: Cieszymy się, że możemy ogłosić naszą kolejną wyprzedaż miejsc dla członków Prime, która rozpocznie się w piątek 1 sierpnia i potrwa 72 godziny. Tym razem członkowie Prime będą mogli skorzystać z 50 € zniżki na loty w obie strony w okresie od czwartku 30 października do czwartku 27 listopada - to doskonała okazja do zaplanowania jesiennych podróży.