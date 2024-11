Ekonomiści Banku Millennium wskazują, że bieżące otoczenie gospodarcze oraz brak istotnych impulsów rynkowych ograniczają zmienność polskiej waluty.

Złoty broni się, ale dolar atakuje. Walutowy rollercoaster [KURSY WALUT]

Eksperci zaznaczają, że choć kalendarz makroekonomiczny na ten tydzień jest interesujący, to nie przewidują on znaczących zmian w kursie. Szczególną uwagę zwracają na odczyty inflacyjne z USA i strefy euro, a także dane o sprzedaży detalicznej w Polsce.

W poniedziałek po godzinie 16:00 kurs EUR/PLN wynosił 4,325, co oznaczało spadek o 0,25 proc..

Mocny dolar na fali wyborczej

Na rynku dolara sytuacja wygląda odmiennie – amerykańska waluta umacnia się, osiągając roczne maksima wobec złotego. Główne czynniki to m.in. wynik wyborów w USA oraz techniczne poziomy wspierające aprecjację USD.

"Aprecjację dolara uzupełnia analiza techniczna, a dokładnie kolejne poziomy techniczne, które są łamane, co dodatkowo potęguje nastrój umocnienia amerykańskiej waluty. Ten tydzień na parze USD/PLN ponownie zapowiada się emocjonująco" – wskazano w analizie Banku Millennium.

W efekcie kurs USD/PLN po przekroczeniu 4,1250 osiągnął roczne maksimum i otworzył drogę do poziomu 4,1711. W poniedziałek kurs USD/PLN wynosił 4,12, co oznaczało wzrost o 1 proc..

Rynek długu. Presja fiskalna i najbliższe wydarzenia

Dochody polskiego długu w ostatnich dniach spadły, co ekonomiści tłumaczą oczekiwaniami dotyczącymi obniżek stóp procentowych w strefie euro. Jednak ryzyko fiskalne pozostaje istotnym czynnikiem dla rynku.

"O ile rozumiemy, iż spadek motywowany był przede wszystkim bardziej agresywnymi oczekiwaniami co do cięć stóp procentowych w strefie euro w grudniu i chęcią utrzymania spreadu do Bunda, tak też uważamy, iż okazał się on zbyt gwałtowny" – zaznaczono w raporcie.

Choć tegoroczne potrzeby pożyczkowe zostały już sfinansowane, wyzwania związane z rekordowymi potrzebami na 2025 rok postępują wolno. W tym tygodniu inwestorzy będą uważnie śledzić środową aukcję obligacji, na której Ministerstwo Finansów zaoferuje papiery warte 5-7 mld zł, oraz piątkowe ogłoszenie planu sprzedaży długu na grudzień.

"Będą to w naszej ocenie wydarzenia mogące studzić zapędy rynku w kierunku niższych rentowności" – ocenili eksperci Banku Millennium.

Kursy walut na huśtawce. Złoty, euro i dolar pod lupą

pon. pon. piątek 16:10 09:11 15:55 EUR/PLN 4,3243 4,331 4,339 USD/PLN 4,1222 4,143 4,169 CHF/PLN 4,646 4,648 4,657 EUR/USD 1,0491 1,046 1,041 PS1026 4,87 4,85 4,87 DS1029 5,20 5,17 5,2 DS1034 5,58 5,56 5,59

Źródło: PAP Biznes

