Na czym polega wsparcie?

PFRON oferuje dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez maksymalnie 60 miesięcy. Program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji lub opuszczeniu placówek opiekuńczych. Dzięki temu wsparciu można pokryć koszty wynajmu, zgodnie z umową najmu, bez względu na to, gdzie zdecydujesz się mieszkać.

Przykład dofinansowania

W Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 614 zł miesięcznie. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim kwota wzrasta do 2 191 zł.

W IV kwartale 2024 roku maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu dla osób wynajmujących mieszkanie we Wrocławiu wynosi: 3 617 zł miesięcznie dla beneficjentów poruszających się na wózku inwalidzkim, 2 665 zł miesięcznie dla pozostałych beneficjentów.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria tj:.status absolwenta ukończenie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub uczelni wyższej w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Osoby opuszczające rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Stopień niepełnosprawności: Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu - orzeczenie o umiarkowanym stopniu.

Dodatkowe nie można mieć własnego mieszkania lub prawa do lokalu w miejscowości, gdzie realizowana jest aktywność zawodowa.

Jakie są zasady dofinansowania?

Dofinansowanie jest przyznawane na okres do 60 miesięcy, a jego wysokość zmniejsza się w kolejnych etapach:

1-24 miesiąc: 100 proc. kosztów najmu.

25-42 miesiąc: 70 proc. kosztów najmu.

43-60 miesiąc: 40 proc. kosztów najmu.

Jak złożyć wniosek?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które współpracują z PFRON. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia na stronie https://sow.pfron.org.pl/.