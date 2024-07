Czwarta tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. (ważne: od godziny 10:00) i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. Link do tego programu PFRON.

Program budzi kontrowersje wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Bo jest adresowany do osób, które mają dwie cechy. Osoba niepełnosprawna:

1) nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz

2) nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Wyklucza to możliwość pozyskania dofinansowania dla wielu osób w poważnym stanie zdrowia, ale nie spełniających tych dwóch (jednocześnie) wymogów.

Dopłata PFRON - 4 progi dofinansowania zakupu samochodu

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie.

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jest kierowcą samochodu o wartości do 300 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 150.000,00 zł - 80%. Limity są tu takie dla tych samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:

1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,

2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,

3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,

4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

Ścieżka 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej prowadzi samochód o wartości do 230 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 130.000,00 zł - 85%. Limity są tu takie:

1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%,

2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,

4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością PFRON udziela pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Dostosowany pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera i kontynuowanie jazdy bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Beneficjentem programu może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Komunikat PFRON:Wniosek o dofinansowanie obejmuje m.in.:

dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy, albo

dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;

Wskazanie przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego. System SOW automatycznie wyliczy kwotę dofinansowania i wkładu własnego;

Odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu - wzór zaświadczenia lekarskiego;

Odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim;

Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik.

Komunikat PFRON: Oświadczenia do wniosku

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń: